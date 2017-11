Evropski parlament opozoril na stanje pravne države na Poljskem

Poljska premierka: Dejanje parlamenta škandalozno

15. november 2017 ob 18:37

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci in poslanke so opozorili, da razmere na Poljskem predstavljajo "jasno tveganje za kršitev" t. i. evropskih temeljnih vrednot, vključno z vladavino prava.

Parlament je v resoluciji, ki je bila potrjena s 438 glasovi za, 152 proti in 71 vzdržanimi, izrazil posebno zaskrbljenost glede ločitve posameznih vej oblasti, neodvisnosti sodstva in temeljnih pravic, Poljsko pa poziva, naj upošteva skupne evropske vrednote.

Poljske oblasti so poslanci in poslanke pozvali, naj ne sprejmejo novih zakonov, če ne zagotavljajo neodvisnosti sodstva in naj v polnosti uresničijo vsa priporočila Evropske komisije in beneške komisije. Med drugim jih pozivajo tudi k spoštovanju svobode do združevanja, obsodbi "fašističnega shoda" nacionalistov prejšnjo soboto in zavzemanju za pravice žensk.

V skladu z resolucijo bo pristojni odbor parlamenta pripravil dokument, ki bo vseboval tudi seznam bistvenih kršitev t. i. evropskih temeljnih vrednot. Na tej podlagi bo nato Evropski parlament glasoval o pozivu državam članicam, naj sprožijo postopek v skladu s 7. členom pogodbe EU-ja, ki bi lahko vodil v odvzem glasovalnih pravic.

Resolucija kot primer, da se Poljska ne drži pogodb EU-ja, omenja odklanjanje Varšave, da bi uresničila odločitve Sodišča EU-ja in Evropskega sodišča za človekove pravice. Med prve šteje zahteva po ustavitvi sekanja v Beloveškem gozdu (Puszcza Białowieska), med druge pa sodba, naj prosilcev za azil do nadaljnjega ne pošiljajo nazaj v Belorusijo, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

"Protipoljska orgija"

Konservativna politična skupina (ECR), v katero spada tudi na Poljskem vladajoča stranka PiS, resolucije ni podprla. Kot je dejal poslanec iz vrst PiS-a Ryszard Legutko, ne gre za pravno državo, temveč naj bi želeli samo pokazati, "kdo ima v rokah kladivo". Vse skupaj je "protipoljska orgija", je dejal in protestno zapustil dvorano.

Poljska premierka Beata Szydlo je na Twitterju dogajanje v Evropskem parlamentu označila za škandalozno. "Na vrhu EU-ja v petek bom predstavila svoja stališča glede škandaloznega dogajanja v Evropskem parlamentu," je zapisala. Opozicijske poslance je obtožila, da so očrnili Poljsko, ko so ostali v dvorani parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska komisija že sprožila pravni postopek

Evropska komisija je že pred časom proti Poljski sprožila drugo fazo pravnega postopka zaradi sporne pravosodne reforme, grozi pa tudi s sprožitvijo "jedrske opcije" - 7. člena pogodbe EU-ja -, ki jo povezuje z morebitnimi problematičnimi odločitvami glede vrhovnega sodišča.

Za sprožitev tega postopka soglasje ni potrebno, je pa potrebno pozneje za dejanski odvzem glasovalnih pravic. Že zdaj je sicer jasno, da soglasja ni, saj Madžarska Poljsko podpira.

