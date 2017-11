Evropski poslanci izrazili dvom o pravni državi na Malti, komisija zadržana

Malto je oktobra pretresel umor novinarke

14. november 2017 ob 21:39

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta izrazili dvom o pravni državi na Malti. Evropska komisija medtem ugotavlja, da na Malti "ni sistematične grožnje pravni državi".

Evropski poslanci se v nekaj tednih že drugič ukvarjajo z razmerami na Malti. Tokrat je to povezano z umorom do vlade kritične novinarke Daphne Caruana Galizia pred mesecem dni, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Novinarka je bila umorjena v eksploziji avtomobila v bližini svojega doma v kraju Bidnija na Malti 16. oktobra.

Poslanci in poslanke se v osnutku resolucije, o kateri naj bi glasovali v sredo, zavzemajo za reden nadzor spoštovanja t. i. temeljnih evropskih vrednot na Malti. Prav tako naj bi na otok odpotovala delegacija Evropskega parlamenta in se seznanila z razmerami.

Evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD) je poudarila, da je umor malteške novinarke odprl številna vprašanja o medijski svobodi na Malti. Dodala pa je, da ne more pozdraviti močno pretiranih reakcij kolegov, predvsem iz Evropske ljudske stranke (EPP), ki po umoru naznanjajo, da je na Malti prišlo do kolapsa pravnega sistema in propada pravne države.

Po mnenju Tanje Fajon je zdaj pomembno, da malteška vlada transparentno izvede in predstavi preiskavo umora ter z državami članicami in institucijami EU-ja sodeluje pri naslavljanju vseh omenjenih skrbi, ki vplivajo ne le na vladavino prava in temeljne pravice na Malti, temveč po vsem EU-ju, in da "smo v boju za vladavino prava in skrbi za državljane enotni in v vseh državah uporabljamo enake vatle".

Druga evropska poslanka iz Slovenije, Patricija Šulin (EPP/SDS), je v razpravi poudarila, da je bil umor malteške preiskovalne novinarke črn dan za demokracijo. "Svoboda medijev je steber sodobne demokratične družbe. Današnja razprava o pravni državi na Malti kaže, da Evropski parlament ne molči, ko se je potrebno zavzeti za svobodo govora in medijski pluralizem," je še dejala in spomnila tudi na napad na novinarja Mira Petka.

Zver: Grožnje Logarju, Janši, Možini

Njen strankarski kolega Milan Zver (EPP/SDS) je ocenil, da "kaže, da ima Malta težave pri delovanju pravne države in z vse slabšimi razmerami na področju medijske svobode". Ob tem pa je menil, da se "tudi Slovenija ne more pohvaliti s povsem delujočo pravno državo".

Dejal je, da so grožnje s smrtjo prejeli Anže Logar (SDS), vodja parlamentarne preiskovalne komisije, novinar RTV Slovenija Jože Možina in predsednik SDS-a Janez Janša. Zver je EU pozval, "da hitreje ukrepa v takih posebnih situacijah, da odpre strukturiran dialog z vladami in tako zaščiti ogrožene".

Socialdemokrati: Malta ni kot Poljska ali Madžarska

Evropski socialdemokrati, med katere sodi tudi malteška vladajoča stranka, so poleg tega pripravili svoj osnutek. "Jasno želimo sporočiti, da razmere niso enake, kot so na Poljskem ali Madžarskem," je dejala namestnica vodje politične skupine Maria Joao Rodrigues. Tako Poljski kot Madžarski namreč grozi uradni postopek, ki bi se lahko končal z odvzemom glasovalnih pravic.

Junija so evropski poslanci malteškemu premierju Josephu Muscatu očitali, da ni bila v zadostni meri pojasnjena morebitna vpletenost enega od članov vlade v razkritja iz panamskih dokumentov, ki razkrivajo skrita finančna poslovanja svetovnih politikov, zvezdnikov in drugih javno izpostavljenih ljudi, ki so se preko podjetij v davčnih oazah izogibali plačilu davkov.

Komisija zadržana

Evropska komisija se je na dvome o pravni državi na Malti odzvala zadržano. Tako ugotavlja, da na Malti "ni sistematične grožnje pravni državi", je dejal podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen.

B. V.