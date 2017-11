Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umorjena novinarka Daphne Caruana Galizia je opozarjala na koruptivnost malteških oblasti, katerih na željo družine ni bilo na pogrebu. Foto: Reuters 16. oktobra so v avtomobil novinarke neznanci podtaknili bombo. Avto je razneslo kmalu po novinarkinem odhodu od doma. Kljub obsežni preiskavi storilcev še niso našli. Foto: Reuters Več protestnikov je štiri noči v šotorih prenočevalo pred rezidenco premierja Muscata, kjer so zahtevali razjasnitev okoliščin umora novinarke. Foto: Reuters Sorodne novice Sin ubite novinarke: Umorjena je bila zaradi razkrivanja korupcije V eksploziji bombe umrla malteška novinarka Dodaj v

Na Malti pokopali umorjeno novinarko, ki je opozarjala na korupcijo v državi

Medijski uredniki pozivajo k preiskavi

3. november 2017 ob 16:41,

zadnji poseg: 3. november 2017 ob 16:43

Valletta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Malti so v kraju Mosta pokopali umorjeno novinarko Daphne Caruana Galizia. Pogreba se na željo družine državne oblasti niso udeležile, so pa razglasile dan žalovanja.

Novinarka Daphne Caruana Galizia je umrla 16. oktobra v eksploziji bombe, podtaknjene v njen avtomobil. 53-letna novinarka in blogerka je bila velika kritičarka tako predsednika vlade Josepha Muscata kot tudi opozicije.

Pogreba se nista udeležila niti premier Muscat niti predsednica Marie-Louise Coleiro Preca, saj je družina umorjene izrazila željo, da predstavnikov oblasti ni na pogreb. Novinarkin sin Matthew Caruana Galizia je nekaj ur po materini smrti Malto označil za mafijsko državo ter premierja kasneje pozval k odstopu.

Kljub sodelovanju več mednarodnih varnostnih organizacij, v preiskavi umora niso izvedli še nobenih aretacij. Malteška vlada sicer ponuja milijon evrov za informacije o umoru, še predtem je ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange ponudil 20.000 evrov denarne nagrade, poroča BBC.

Pogreba se je sicer udeležilo več sto ljudi, med njimi tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Pred pogrebom je na Twitterju pozval k mednarodni preiskavi umora do vlade kritične novinarke in zaprtju morilcev.

Medijski uredniki pozivajo k razjasnitvi umora

Odgovorni uredniki osmih medijskih hiš, med njimi so New York Times, Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Financial Times, La Repubblica in El País, so na podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa naslovili pismo, v katerem so pozvali k razjasnitvi umora. Dodali so, da se novinarkinega preiskovalnega dela o korupciji na Malti ne sme utišati, saj je bil prav to cilj umora. Opozorili so tudi na pomanjkanje neodvisnosti malteških medijev, ki so v večinski lasti političnih strank, poroča Guardian.

EK poudarja pomembnost svobode govora

Iz Evropske komisije so znova sporočili, da so zgroženi nad umorom Daphne Caruane Galizie. "Pravica novinarjev, da preiskujejo, sprašujejo neprijetna vprašanja in učinkovito poročajo, je v osrčju naših vrednot in to je treba vedno zagotavljati," so dodali. Tako na Malti kot v evropski četrti v Bruslju so v čast umorjeni novinarki in "vsem, ki so dali svoja življenja v zameno za svobodo govora", zastave spuščene na polovico droga, so zapisali pri Evropski komisiji.

Množični shodi Maltežanov

V zadnjih dveh tednih so na Malti potekali množični shodi, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo pravico za umorjeno novinarko. Predsednici Coleiri Preco so protestniki predali seznam zahtev, med katerimi je tudi odstop policijskega komisarja in državnega tožilca.

Galizijeva davčnih utaj obtoževala vlado in opozicijo

Galizijeva je vseskozi opozarjala na koruptivnost malteške politike, tako vlade kot tudi opozicije. Premierju Muscatu je očitala, da je skupaj z ženo na skrivne račune v davčnih oazah prejemal plačila azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva oziroma vladajoče družine, davčnih prevar pa je obtožila tudi voditelja opozicije Adriana Delio.

