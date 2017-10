Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ubita novinarka Daphne Caruana Galizia. Foto: Reuters Eksplozija je bila tako silovita, da je povsem uničila avtomobil, ki ga je s ceste odneslo na polje. Foto: Reuters Dodaj v

V eksploziji bombe umrla malteška novinarka

Malteški premier Muscat napad označil za barbarski

16. oktober 2017 ob 20:34

Valetta - MMC RTV SLO, Reuters

Malto je pretresla smrt novinarke Daphne Caruane Galizie, ki je umrla v ponedeljek popoldne v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. 53-letna novinarka in blogerka je bila velika kritičarka predsednika vlade Josepha Muscata.

Avtomobil Galizijeve je razneslo nekaj minut po tem, ko je zapustila svoj dom v Bidniji na severozahodu Malte. Eksplozija je bila tako silovita, da je raztreščen avto odneslo na polje ob cesti. Tamkajšnji mediji poročajo, da je eksplozijo slišal tudi eden izmed njenih sinov.

Kritična do vlade in tudi opozicije

Galizijeva je na svojem blogu obtožila malteškega premierja Muscata korupcije in ga povezala s t. i. afero panamskih dokumentov. Galizijeva je Muscatu očitala, da je skupaj z ženo na skrivne račune v davčnih oazah prejemal plačila azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva oziroma vladajoče družine. Muscat je vse obtožbe zanikal. A Galizijeva ni bila kritična samo do vlade, ampak tudi do opozicijskih politikov. Tako je v enem od svojih zadnjih blogov politični položaj v državi označila za "obupen".

Muscat: Ni opravičila za dejanje

Malteški premier Muscat je na novinarski konferenci zanikal kakršno koli vpletenost v umor. "Ostro obsojam ta barbarski napad na osebo in na svobodo izražanja. Vsi vedo, da je bila Daphne Caruana Galizia moja ostra kritičarka, tako osebno kot tudi politično. A kljub temu za takšno barbarsko dejanje ni opravičila. Ne bom odnehal, dokler pravici ne bo zadoščeno," je dejal Muscat. Pri tem je še pozval k narodni enotnosti in spoštovanju pravice svobode govora. "Vsakdo v tej državi ima pravico, da piše in reče kar koli," je dodal.

Podala prijavo zaradi groženj

Malteška televizija je sporočila, da je Caruana Galizia pred dvema tednoma na policijo podala prijavo zaradi groženj, ki jih je prejela, a podrobnosti niso znane.

Na seznamu 28 ljudi, ki so oblikovali Evropo

Medij Politico je Caruana Galizio označil za "WikiLeaks v eni osebi, ki je na križarskem pohodu proti nepreglednosti in korupciji na Malti". Uvrstili so jo tudi na seznam 28 ljudi, ki so v letu 2017 oblikovali ali pretresli Evropo.

A. V.