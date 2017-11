Evropski uniji se znova ni uspelo dogovoriti o uporabi glifosata

Z dovoljenjem se bo ukvarjal še odbor za pritožbe

9. november 2017 ob 14:09

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Članicam Evropske unije znova ni uspelo doseči dogovora o podaljšanju dovoljenja za uporabo spornega herbicida glifosat za pet let.



Evropska komisija je predlagala skrajšanje veljavnosti licence z desetih na pet let, vendar pa pri glasovanju v pristojnem odboru strokovnjakov iz 28 držav članic ni bila dosežena kvalificirana večina za obnovitev dovoljenja. Slovenija je glasovala za. Trenutna licenca za preparat, ki naj bi povzročal raka, poteče 15. decembra.

Na glifosat leti mnogo kritik. Po eni strani je najbolj uporabljani herbicid v Evropi zelo učinkovit pri uničevanju plevela, je poceni in ima široke možnosti uporabe. A po drugi strani obstajajo sumi, da povzroča raka in onesnažuje okolje.

Znanstveniki si glede tveganja za raka niso enotni. Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) ga je že leta 2015 uvrstila med snovi, ki "potencialno povzročajo raka" pri ljudeh. Uprava za živila Efsa in agencija za kemikalije Echa pa sta prišli do zaključka, da razpoložljiva znanstvena dognanja ne zadoščajo za takšno oznako.

Za podaljšanje licence je glasovalo 14 držav, devet jih je bilo proti, pet pa se jih je vzdržalo.

Slovenija za prepoved čez tri do pet let

Kmetijski minister Dejan Židan je v torek v Bruslju povedal, da je treba glifosat po mnenju slovenskih ministrstev za kmetijstvo, okolje in zdravje prepovedati, a ob prehodnem obdobju od treh do petih let za kmetijstvo, da se prilagodi novim razmeram. V skladu s tem stališčem je Slovenija predlagano petletno obdobje ponovne odobritve razumela kot obdobje, v katerem se kmetijstvo lahko prilagodi ukinitvi uporabe glifosata. V tej luči je tudi sporočila, da lahko predlog Evropske komisije podpre, so sporočili iz stalnega predstavništva Slovenije pri EU-ju. Ob tem so pojasnili, da postopno ukinjanje uporabe te aktivne substance na ravni EU-ja ni možno, saj za to ni pravne podlage. Lahko pa države članice, ki se za to odločijo, ukrep izvedejo na nacionalni ravni.

O problematiki uporabe fitofarmacevtskih sredstev je na današnji seji razpravljala tudi slovenska vlada. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, se je zavzela za aktiven pristop k zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev, predvsem pri nekmetijski rabi. Hkrati se je zavzela za prepoved uporabe glifosata, pri čemer naj se zagotovi ustrezno prehodno obdobje za prilagoditev kmetijske proizvodnje novim razmeram, a ne daljše od pet let.

Odločitev EU o glifosatu je pomembna za podjetje Albaugh TKI iz Rač, saj glifosat predstavlja levji delež njegove proizvodnje. V podjetju trdijo, da so napadi na glifosat neutemeljeni.

Komisija išče soglasje vseh članic

Kot zadnji se bo zdaj z dovoljenjem za glifosat ukvarjal odbor za pritožbe, je povedala predstavnica Evropske komisije. Ta načeloma deluje kot dosedanji strokovni odbor, saj so v njem prav tako strokovnjaki iz članic EU-ja, le da na višji ravni. Odbor za pritožbe bi bil zadnja priložnost, da članice EU-ja še lahko dosežejo kompromis. Če tudi takrat še ne bo dosežena kvalificirana večina glasov za oziroma proti predlogu Evropske komisije, lahko ta odloči tudi samostojno. Doslej je Evropska komisija vedno zatrjevala, da o glifosatu ne želi odločati sama, pač pa v soglasju s članicami EU-ja.

A. P. J.