Francija bi dovoljenje za "verjetno rakotvoren" glifosat podaljšala "le" za tri leta

Evropska komisija bi dovoljenje podaljšala za pet let

8. november 2017 ob 12:01

Bruselj,Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francija bo nasprotovala predlogu Evropske komisije, ki predlaga petletno podaljšanje veljavnosti dovoljenja za herbicid glifosat v EU-ju, je sporočil francoski okoljski minster in dodal, da se Francija zavzema za triletno podaljšanje roka.

Prvotni predlog Evropske komisije je bil, da se dovoljenje za uporabo glifosata v EU podaljša za desetletje, a so tako strokovnjaki kot okoljevarstvene organizacije posvarile pred nevarnimi posledicami njegove uporabe, Komisija pa je nato predlagala, da se dovoljenje podaljša za pet let.

Kritiki uporabe glifosta, na čelu z okoljevarstveno organizacijo Greenpeace, so pozvale k takojšnji prepovedi njegove rabe v Evropi, več aktivistov evropske državljanske pobude Ustavimo glifosat pa je prejšnji mesec evropskim komisarjem predalo peticijo proti glifosatu, ki jo je podpisalo več kot 1,3 milijona ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glifosat "verjetno kancerogen"

Nasprotniki so med razlogi za prepoved izpostavili eno od raziskav Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2015, katere ugotovitev je bila, da je glifosat "verjetno rakotvoren". Pristojni organi EU-ja so medtem zatrdili, da ni verjetno, da bi glifosat povzročal raka pri ljudeh, kar sovpada tudi z mnenjem strokovnjakov pri WHO.

EU bo po več neuspelih poskusih dogovor o vprašanju podaljšanja veljavnosti dovoljenja za herbicid glifosat, ki se izteče 15. decembra, poskušala doseči v četrtek.

Za čimprejšnjo prepoved glifosata se sicer zavzema tudi Slovenija. Usklajeno stališče treh pristojnih slovenskih ministrstev je, da je herbicid glifosat treba prepovedati, ob prehodnem obdobju od treh do petih let za kmetijstvo, da se prilagodi novim razmeram, je v torek po sestanku z evropskim komisarjem Karmenujem Vello pojasnil kmetijski minister Dejan Židan.

