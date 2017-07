Evrski petstotaki se počasi poslavljajo, z menjavo v bankah se ne mudi

Nekatere banke zaračunavajo menjavo 500 evrskih bankovcev

26. julij 2017 ob 08:14,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Centralne banke od predvidoma konca prihodnjega leta ne bodo več dajale v obtok bankovca za 500 evrov. Zlasti starejši ljudje in gotovinski varčevalci se zato bojijo za svoje prihranke.

Strah lahko požene ljudi do okenc komercialnih bank, ki samo za menjavo enega pestotaka računajo do 15 evrov. Na Banki Slovenije pravijo, da ni nuje za menjavo. 500-taki bodo v nedogled ohranjali vrednost in kadarkoli v prihodnosti jih bo možno v Banki Slovenije brezplačno zamenjati. Ne bomo pa večno plačevali z njimi, kot je to možno danes.

"Pogovarjamo se v letih. Bankovec za pet evrov druge serije smo dali v obtok leta 2013. V obtoku starih bankovcev ni več. Vendar ne govorimo o tem, da bomo stare bankovce vzeli iz obtoka," je o tem, kdaj bodo bankovci za 500 evrov vzeti iz obtoka povedala Nives Kupic z Banke Slovenije.

NI težava, če nekdo doma kopiči 500-take, saj jih bo vedno lahko zamenjal. Vendar se mora zavedati drugega tveganja domače hrambe. Če je v nesreči uničena več kot polovica bankovca, je ta izgubljen, sicer ga je možno nadomestiti.

"Ne smete pozabiti, da so bankovci iz papirja. Vlaga in ogenj se ne razumeta dobro z bankovci," opozarja Kupiceva, ki v tem trenutku ne priporoča menjave bankovcev za 500 evrov na vrat na nos.

Banke zaračunavajo provizije

Kdor jih zamenja za apoene po 200 in 100, jih bo lahko čez čas znova, saj bosta v obtok prišla nova dvestotak in stotak. Lahko pa z našim strahom zaslužijo komercialne banke, nekatere že nekaj časa zaračunavajo provizijo za menjavo bankovcev.

SKB ob menjavi enega petstotaka vzame 11 evrov, če ste komitent, in 15, če niste komitent. NLB zaračuna 6 ali 11 evrov, Sberbank 7 in pol evra. Delavska hranilnica vzame evro, Deželna banka dva in pol.

Brezplačno menjavo zagotavljajo Gorenjska banka, Unicredit, Abanka, NKBM in Addiko, vendar pogosto le do določenega števila bankovcev (najmanj 10 in največ 25). Komur se zdi, da mu trgovec ali gostinec povsem neupravičeno ne omogoči plačila s petstotakom, pa se lahko obrne na tržni inšpektorat.

Maja Derčar, Radio Slovenija