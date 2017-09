Hrvati nočejo slovenske čistilne naprave

Je zadevo zavrla slovenska komisija?

11. september 2017 ob 21:20

Razkrižje - Televizija Slovenija, MMC RTV SLO

Pred leti sta se občini z obeh strani slovensko-hrvaške meje, Razkrižje in Štrigova, odločili za skupen projekt čistilne naprave. Zdaj pa hrvaška stran odstopa, pri tem pa za potezo krivi slovensko komisijo.

Ker je občini Razkrižje leta 2013 za dobrih 5 milijonov evrov večinoma evropskega denarja uspelo zgraditi kanalizacijo in čistilno napravo, ki je dovolj velika,da bi se nanjo lahko priključili tudi hrvaški sosedje iz Štrigove, sta se župana dogovorila, da idejo uresničijo. Zato je oboje toliko bolj razočarala vest, da so Hrvati od projekta odstopili.

Zakaj so Hrvati odšli

Nedavno so hrvaški mediji objavili novico, da "Međimurske vode" odstopajo od ideje o skupni čistilni napravi, ker slovenska stran stalne meddržavne komisije za vodno gospodarstvo ni podprla projekta.

Zdaj je direktor retoriko nekoliko spremenil - trdi, da so tri leta zaman čakali na soglasje komisije v celoti. "Nismo našli časa oziroma dobre volje, da bi to rešili. Čeprav se zavedamo, da je projekt dober, smo od njega odstopili," je tokrat povedal direktor Međimurskih vod, Vladimir Topolnjak.

Poteza bo udarila po žepu oboje - prihranek na štrigovski strani namreč ne bi bil neznaten. Novembra leta 2015 je takratni načelnik občine Štrigova, Stanislav Rebernik, ocenil, da bodo samo oni prihranili "kakšen milijon evrov".

Posledica meddržavnih zapletov?

Ne samo, da ne bo prihranka, Štrigovčani bodo morali na kanalizacijo čakati vsaj štiri, po mnenju nekaterih celo več kot pet let. Za evropska sredstva se morajo namreč šele prijaviti. Razkrižani pa si ne morejo obetati znižanja stroškov za čiščenje odpadnih voda. Ni jih malo, ki so prepričani, da ima hrvaški 'ne' politično ozadje in je odgovor na poslabšanje odnosov zaradi arbitraže oziroma napovedi Slovenije, da ne bo podprla članstva južnih sosedov v OECD-ju.

"... tako da so neka nesoglasja v ozadju, račun pa seveda gre v škodo in Štrigove in deloma tudi Razkrižja," je ocenil župan Razkrižja Stanko Ivanušič. "Mislim, da so nerešena vprašanja v vrhu držav preprečila, da bi dobili soglasje za to dobro stvar," pa je komentiral Topolnjak.

Okrog 1.000 priključkov na razkriško čistilno napravo torej ostaja nezasedenih. Za zdaj - kajti župana še nista vrgla puške v koruzo. Vsak v svoji državi bosta namreč potrkala na vrata nekaterih ministrov, da bi projekt vendarle uresničili.

Bojan Peček, TV Slovenija