Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V lanskem letu je s pomočjo Zavoda za zaposlovanje v program Usposabljanja na delovnem mestu bilo vključenih 718 brezposelnih oseb iz prej navedenih ciljnih skupin, v prvih dveh mesecih tekočega leta pa 127 ljudi. Foto: BoBo Dodaj v

"Interes delodajalcev za usposabljanje ranljivih skupin brezposelnih majhen''

Zavod RS za zaposlovanje poziva delodajalce k sodelovanju

17. marec 2018 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zavod RS Slovenije že nekaj let izvaja usposabljanje najbolj ranljivih skupin brezposelnih na konkretnih delovnih mestih. Javno povabilo za sodelovanje v letih 2017 in 2018 je za delodajalce odprto še do konca novembra. Njihov interes je namreč manjši, kot bi si ga glede na strukturo brezposelnih želeli.

Zavod RS za zaposlovanje programe usposabljanja na delovnem mestu izvaja že od leta 1991, od leta 2004 pa tudi s pomočjo Evropskega socialnega sklada. V okviru nove finančne perspektive Evropske kohezijske politike (2014–2020) Zavod trenutno izvaja dva programa, tako za zahodno kot vzhodno kohezijsko regijo: Usposabljanje na delovnem mestu in Usposabljanje na delovnem mestu – mladi.

Dragomila Šeško je skrbnica programov v Centralni službi Zavoda za zaposlovanje: "Programa smo začeli izvajati leta 2016. Prvi povabili za leto 2016–2017 sta bili odprti do konca maja lani, zdaj pa izvajamo programa za leti 2017 in 2018. Oba programa bomo izvajali do leta 2022."

V februarju je bilo v najbolj ranljivi skupini brezposelnih pri nas (v starostni skupini 55 let ali več) registriranih 23.139 posameznikov. V skupini od 30 do 39 let pa 18.728 ljudi. Za program Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018 ima Zavod na voljo nekaj manj kot 7,4 milijona evrov.

"In sicer 60 odstotkov za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni kohezijski regiji, 40 odstotkov pa za brezposelne iz zahodne kohezijske regije. Ciljna skupina pa niso samo starejši od 30 let, hkrati morajo biti tudi dolgotrajno brezposelni, tj. da so najmanj dvanajst mesecev že prijavljeni na Zavodu ali morajo biti brez izobrazbe ter v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni najmanj tri mesece ali pa so to starejši od 50 let, ki so brezposelni najmanj tri mesece," pravi Šeškova.

Javno povabilo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu, ki so ga odprli julija lani, je odprto še do konca novembra. Kandidirajo lahko vsi delodajalci, ki so vpisani v poslovni register in imajo v Sloveniji odprt transakcijski račun ter izpolnjujejo pogoje in določila, ki so navedena v javnem povabilu. Po besedah Šeškove je "pomembno, da imajo zainteresirani delodajalci delovno mesto in program, po katerem bodo brezposelno osebo na tem delovnem mestu tudi dejansko usposabljali. Na povabilo lahko kandidirajo delodajalci iz vseh panog za vsa sistematizirana delovna mesta. Najpogosteje zastopana delovna mesta, kjer že poteka usposabljanje brezposelnih, so administrator, poslovni sekretar, prodajalec, knjigovodja, računovodja, socialni oskrbovalec, komercialist, tržnik in programer."

Po podatkih Zavoda je lani pri programu usposabljanja na delovnem mestu sodelovalo 668 delodajalcev.

"Delodajalec že v ponudbi vsaki vključeni osebi določi mentorja, mi pa nato potek mentorstva spremljamo preko mesečnih poročil. Posamično usposabljanje traja bodisi dva bodisi tri mesece. Dva meseca na enostavnih nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, na zahtevnih in bolj zahtevnih pa tri mesece," pojasnjuje Šeškova.

Če usposabljanje traja dva meseca, mora mentor z osebo opraviti najmanj 60 ur mentorstva, v primeru trimesečnega usposabljanja pa najmanj 90 ur, odvisno od individualnih potreb posameznika.

V lanskem letu je bilo s pomočjo Zavoda za zaposlovanje v program Usposabljanja na delovnem mestu vključenih 718 brezposelnih iz prej navedenih ciljnih skupin, v prvih dveh mesecih tekočega leta pa 127 ljudi.

Skrbnica programov Dragomila Šeško, ki je na voljo za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo, ob tem dodaja: "Interes delodajalcev za vključevanje ranljivih ciljnih skupin tega povabila je dejansko manjši, kot bi si glede na strukturo brezposelnih želeli, kar bomo v prihodnjih javnih povabilih morali tudi upoštevati. Lahko pa zagotovim, da imamo trenutno na voljo dovolj sredstev, zaradi česar nam javnega povabila ne bo treba predčasno zapirati."

V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev okrog 4.000 brezposelnih iz omenjenih ciljnih skupin pri delodajalcih iz vse Slovenije, pri čemer naj bi se jih po koncu usposabljanja zaposlilo vsaj 20 odstotkov.

Lidija Petković, Radio Slovenia International; Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope