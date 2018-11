Juncker in Mayeva dosegla "napredek" pred nedeljskim vrhom o brexitu

Španija zaradi Gibraltarja pripravljena odreči podporo

21. november 2018 ob 11:06,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 21:53

Madrid,Bruselj,London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May se je pred nedeljskim vrhom, na katerem naj bi potrdili ločitveni sporazum, v Bruslju sešla na delovnih pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Pogovarjala naj bi se zlasti o skupni politični izjavi o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je po dve uri trajajočem pogovoru sporočil, da sta Mayeva in Juncker v pogovoru dosegla "zelo dober napredek", a dodal, da se "delo nadaljuje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mayeva je po srečanju napovedala, da se bo v soboto vrnila v Bruselj. "Vrnila se bom v soboto na dodatna srečanja, na katerih bomo govorili, kako zagotoviti, da bomo ta proces končali tako, da bo v interesu vseh naših ljudi," je dejala v izjavi za britanske medije.

Juncker je zaradi sestanka z Mayevo odpovedal predvideno dvodnevno pot na Kanarske otoke. Evropska komisija po navedbah podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa usklajuje še zadnje podrobnosti sporazuma pred nedeljskim vrhom, poroča BBC.

Juncker in Mayeva sta se pred televizijskimi kamerami le na kratko rokovala, na novinarska vprašanja pa nista hotela odgovarjati.

Osnutek ločitvenega sporazuma med Brusljem in Londonom je do zdaj potrdila britanska vlada. Na nedeljskem vrhu bodo odločali predstavniki sedemindvajseterice, ki po brexitu ostaja v Uniji. Ločitveni sporazum morajo nato potrditi še Svet EU-ja in Evropski parlament ter britanski parlament.



Španija grozi, da bo odrekla podporo

Če v osnutku dogovora o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije ne bo sprememb glede vprašanja Gibraltarja, Španija brexita ne bo podprla, je napovedal španski premier Pedro Sanchez.

Španija meni, da v besedilu osnutka dogovora o brexitu ni dovolj jasno navedeno, da morajo pogajanja o odnosih med Brusljem in Veliko Britanijo ter pogajanja o statusu Gibraltarja potekati ločeno. Madrid zahteva, da morajo biti neposredna pogajanja med Španijo in Veliko Britanijo v besedilu izrecno zapisana.

Po besedah Sancheza bo Španija v nedeljo na izrednem vrhu EU-ja o brexitu glasovala proti dogovoru, če ne bo sprememb v členu 184. V ponedeljek je o tem govoril tudi španski zunanji minister Josep Borrell. V dogovoru o brexitu naj bi določili pogoje izstopa Velike Britanije iz EU-ja.

Glavni pogajalec Unije za brexit Michel Barnier je prejšnji teden z Londonom dosegel dogovor o osnutku, ki naj bi ga države članice povezave sprejele na izrednem vrhu v nedeljo. Gibraltar na skrajnem jugu Iberskega polotoka je od leta 1713 pod britansko suverenostjo, a si ga Španija lasti zase. "Gibraltar ne spada k Združenemu kraljestvu, ta ga zastopa, a mu ne pripada," je poudaril Sanchez.

Pritisk Severnih Ircev

V Londonu je vse od dogovora pogajalcev o osnutku sporazuma burno, britanski poslanci pa zaradi nasprotovanja "gnilemu dogovoru" zbirajo tudi glasove za glasovanje o nezaupnici Mayeve. Premierka se je znašla predvsem pod pritiskom severnoirskih zaveznikov, stranke DUP, ki nasprotuje sporazumu o brexitu, ker da slabi britansko suverenost na Severnem Irskem.

Ločitveni sporazum ureja tri prednostna ločitvena vprašanja – pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku – ter prehodno obdobje, ki naj bi se izteklo do konca leta 2020, a ga je mogoče enkrat podaljšati.

T. J., J. R.