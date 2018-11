Pogajalci Bruslja in Londona sklenili osnutek dogovora o brexitu

Britanski ministri na sestanek z Mayevo

13. november 2018 ob 18:22

London,Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska vlada Therese May je potrdila, da so predstavniki Evropske unije in Združenega kraljestva "na tehnični ravni" dorekli osnutek dogovora o odhodu Britancev iz EU-ja.

Vlada je britanske ministre pozvala, naj si do razprave v sredo popoldne preberejo sklenjeni osnutek dogovora. Na kabinetnem zasedanju se bodo dogovorili o nadaljnjih korakih.

V torek zvečer se bo Mayeva sešla z vsakim ministrom posebej. BBC poroča, da bo ministrom na sestanku predstavljen osnutek dogovora, nato pa se bodo morali odločiti, ali ga podpirajo ali bodo odstopili.

V sredo se bodo v Bruslju na temo brexita sešli tudi predstavniki preostalih 27 držav Evropske unije.

Dogovor prihaja po več tednih intenzivnih pogajanj, v katerih je bil glavni kamen spotike dogovor o meji med Irsko in Severno Irsko. Pogajalci so se želeli izogniti vnovični vzpostavitvi mejnega nadzora, dokler ne bo popolnoma dorečen trgovinski sporazum med EU-jem in Otokom po brexitu.

Tiskovni predstavnik severnoirske Demokratične unionistična stranka (DUP) je sporočil, da so bile njihove zahteve oz. "rdeče črte" jasne, vendar morajo osnutek dogovora še videti.

J. R.