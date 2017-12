Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Kebab je tudi po državah EU-ja izjemno priljubljen. Foto: Reuters Evropska komisija meni, da je uporaba fosfatnih dodatkov v kebabu nujna. Foto: EPA VIDEO Reportaža z nemških proda... Sorodne novice Ali lahko EU res prepove döner kebab? Dodaj v

Propadel poskus prepovedi kebaba s fosfati v EU-ju

Komisija predlaga možnost uporabe fosfatov

13. december 2017 ob 14:36,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 15:14

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je propadel poskus zavrnitve predloga Evropske komisije o dovoljenju za uporabo fosfatov v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (kebabih).

Za zavrnitev predloga komisije je glasovalo 373 poslancev in poslank, trije manj od potrebne kvalificirane večine.

Poslanci so o tem razpravljali v torek pozno zvečer. Slovenski evropski poslanec Lojze Peterle (EPP/NSi) se je zavzel za ugovor predlogu Evropske komisije. Kot je dejal, stroka opozarja na znake povezav med dodanimi fosfati v hrani in povečanimi tveganji za srčno-žilna obolenja, zdravje kosti in ledvic ter povečevanje smrtnosti. "Ne hitimo s širjenjem nabora izjem, dokler Evropska agencija za varnost hrane ne objavi končnega poročila o vplivu fosfatov na hrano. Ne hitimo, ko gre za zdravje naših ljudi," je pozval Peterle.

Oster je bil tudi poslanec dr. Igor Šoltes (Zeleni): "Zgolj trije piškavi glasovi so zmanjkali, da bi zaščitili evropske potrošnike! Zares obžalujem, da Evropski parlament ni zmogel dovolj poguma, da bi zaradi zdravstvenih pomislekov zavrnil predlog Komisije o dovoljenju za uporabo fosfatov v kebabu."

"Naš namen nikoli ni bil, da bi Evropski parlament prepovedal prodajo kebaba, gyrosa in ostalih pripravkov, kar se je v obliki "fake news" pojavljalo v javnosti, temveč je bil cilj omejiti vnos fosfatov in drugih aditivov, ki se skušajo legalizirati pod krinko mesnih pripravkov. Opozorila glede škodljivih učinkov fosfatov v živilih za naše zdravje še niso bila temeljito raziskana, zato dovoljenja o uporabi fosfatov v takšnih pripravkih ne bi smeli dati. Obžalujem, da Evropski parlament ni preprečil zavajanja potrošnikov."

"Evropejkam in Evropejcem moramo zagotavljati dostop do kakovostne in varne hrane. Včasih želimo to doseči z zmanjšanjem sladkorja v otroški hrani, ali z nasprotovanjem glifosatu, vendar imamo pred seboj vedno isti cilj - zaščititi pravice potrošnikov in njihovo zdravje, kar sta naši najvišji prioriteti. Pri hrani ne iščemo bližnjic, pač pa s hrano iščimo raje poti do zdravja!"

Drugače meni Franc Bogovič (SLS/EPP), ki pravi, da je "komisija s svojim predlogom le dopolnila pozitivno listo dovoljenih fosfatov, ki se lahko uporabljajo v zamrznjenih mesnih pripravkih. To je utemeljila z delnimi izsledki raziskave, ki jo je opravila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), ki ni ugotovila negativnih vplivov omenjenih fosfatov kot dodatkov k hrani za zdravje ljudi - mejna vrednost je določena pri 70 miligramov fosforja na kilogram telesne teže. Količina fosfatov v kebabu je bistveno nižja oziroma zanemarljiva".

Komisija: Uporaba fosfatov v kebabih nujna

Evropski predpisi na enotnem tržišču ne dovoljujejo uporabe fosfatnih dodatkov v mesnih pripravkih, razen če je to izrecno navedeno v zakonodaji. Za uvrstitev na seznam izjem morajo biti izpolnjeni trije pogoji, in sicer da za uporabo fosfatov obstaja tehnološka potreba, da niso nevarni za zdravje in da njihova uporaba ne zavaja potrošnikov.

Komisija je predlagala, naj se na seznam izjem uvrstijo zamrznjena mesna nabodala za vertikalno pečenje, saj meni, da je uporaba fosfatnih dodatkov v tem živilu nujna, da se meso drži skupaj in da se enakomerno taja.

Parlamentarni odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane pa je priporočil, naj parlament ustavi načrte za odobritev uporabe fosfatov v mesu za kebab, dokler ne bodo znani rezultati znanstvene študije Evropske agencije za varnost hrane.

B. V., K. S.