Komisar Günther Oettinger naj bi kljub kritikam številnih nevladnih organizacij brez težav prestal zaslišanje pred evropskimi poslanci in poslankami.

Komisar Oettinger naj bi brez težav prestal zaslišanje

Kritike na račun Oettingerjevih izjav

10. januar 2017 ob 09:39

Bruselj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dozdajšnjega evropskega komisarja za digitalno agendo Güntherja Oettingerja so zaslišali evropski poslanci in poslanke, ki morajo potrditi njegov prevzem področja evropskega proračuna in človeških virov.

Günther je novo področje prevzel z novim letom, saj je položaj zapustila bolgarska komisarka Kristalina Georgieva zaradi prevzema visokega položaja pri Svetovni banki.

O spremembi njegovega področja naj bi odločili v četrtek, sodeč po razpravi in končnem aplavzu, pa se Oettinger nima česa bati, je za Radio Slovenija poročal Matjaž Trošt.

Kritike zaradi izjav

Organizacije za varstvo človekovih pravic in transparentnosti so že v četrtek pozvali poslance in poslanke, naj zavrnejo Oettingerjevo imenovanje zaradi njegovih izjav, ki so jih označile za "rasistične, seksistične in homofobične", poroča Reuters. Med podpisniki poziva so tudi Transparency International EU, Evropski ženski lobi, Evropska mreža proti rasizmu in Mednarodno lezbično, gejevsko, biseksualno, trans- in interseksualno združenje.

Med drugim je oktobra lani na gospodarskem dogodku v Hamburgu Kitajce označil za poševnooke in goljufive, pozneje pa se je za izjavo opravičil. Oettinger se je šalil tudi na račun istospolnih porok.

Oettinger: Nikogar nisem želel užaliti

V razpravi s poslanci in poslankami je Oettinger glede oznake poševnooki za Kitajce dejal, da ni želel nikogar užaliti in da obžaluje takratne izjave. Govoril je tudi o tem, da je skrbel za to, da je na vodilna mesta imenoval ženske. Zagovarjal se je tudi glede razkritja ene od kvazislužbenih poti v Budimpešto, ki mu jo je omogočil neki nemški poslovnež in lobist, ki naj bi bil blizu Kremlju.

Komisar je dejal, da je popolnoma neodvisen od lobističnih skupin in da nima nobenih vrednostnih papirjev katerega od avtomobilskih ali energetskih podjetjih.

Napovedal je tudi posebno skrb glede goljufij pri porabi evropskega proračunskega denarja. Ali bo Oettinger tako kot Georgieva tudi podpredsednik komisije, za zdaj še ni jasno, je še poročal Matjaž Trošt.

