Literatura iz Jugozahodne Evrope na poti na zahod

Projekt Reading Balkans bo vzpostavil literarno agencijo in digitalno platformo

24. februar 2018 ob 14:46

Maribor - MMC RTV SLO

Literatura, ki ne nastaja v največjih jezikih, vedno težje prodira na velike jezikovne trge. Ob tem pa v teh državah nastaja veliko kvalitetnih knjižnih del, ki ne presežejo lastnih jezikovnih meja. To težavo skuša nasloviti in pomagati reševati evropski projekt South and East reaches West – iSE2W, ki so ga nato zaradi lažje razumljivosti preimenovali v Reading Balkans.

Projekt, ki ga vodi Založba Goga, nastaja v sodelovanju s partnerjema, založbo Krokodil iz Srbije in Goten Publishing iz Makedonije. V okviru razpisa Ustvarjalna Evropa bodo vzpostavili digitalno platformo, ki bo namenjena promociji literature z območja Jugovzhodne Evrope tudi s pomočjo literarnega agenta, rezidenc, vzorčnih prevodov in gostovanj po Evropi. "Glavno vodilo projekta je," kot razlaga direktor Založbe Goga iz Novega Mesta, Mitja Ličen, "promocija avtorjev z Balkana v Zahodni Evropi, ker je bilo to do sedaj zelo slabo zastavljeno. S partnerji, s katerimi smo sodelovali že v projektu Traduki, smo pripravili skupni projekt, v katerem bi lahko naše dosedanje skupno sodelovanje v rezidencah nadgradili." Tako je nastala ideja o digitalni platformi, Reading Balkans, ki je namenjena promociji literature s področja Jugovzhodne Evrope. Prav promocija teh del je namreč tista, kjer najbolj šepa.

A zato obstaja nekaj dobrih razlogov, saj bi morala vsaka založba temu nameniti nesorazmerno veliko denarja in časa, ne le poskrbeti za prevode naših del v druge jezike, dodaja Ličen: "To je znanost zase, saj moraš spoznati vsako državo posebej, okus posameznega naroda, založniški sistem vsake posamezne države. S temi založniki se moraš potem družiti na različnih sejmih, obseg posla pa je zaenkrat zelo majhen, govorimo o nekaj sto evrih na posamezno delo. Če vemo, da moramo Slovenci svoja dela nato prevesti v angleški ali nemški jezik, da moramo oblikovati kataloge, ki jih moramo nato na sejmih predstavljati, bi nas lahko vprašali po zdravi pameti. Pomembno je to, da avtorji vedo, da imajo pri naši založbi možnost priti v svet. Obseg se bo pa hkrati večal z našo dejavnostjo na tem področju."

V okviru projekta Reading Balkans bodo nastajali tudi novi prevodi, gostovanja literatov po Evropi, poskrbeli pa so tudi za literarnega agenta. Avtorji se bodo ukvarjali s temo, ki je Balkanu zelo dobro poznana – to je tema življenja po vojni, po konfliktu. Sodelovati želijo tako z avtorji, ki so sami imeli izkušnjo vojne, kot s tistimi, ki so rojeni po tem obdobju. Avtorji prihajajo iz celega Balkana: Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, Makedonije, Črne Gore, Albanije in Kosova, dodatno so se pridružili še Bolgari in Romuni, dodali pa so tudi Ciper in Ukrajino. "Vseh avtorjev je več kot 50. Med našimi pisatelji v projektu med drugim sodeluje pisatelj Tadej Golob, ki se bo poleti odpravil v Sarajevo, saj piše roman, ki se tam delno tudi dogaja. Ahmed Burić iz Bosne prihaja maja v Slovenijo, med njimi je tudi Lejla Kalamujić, ... "še dodaja Mitja Ličen.

S pomočjo evropske finančne vzpodbude so lahko projekt nadgradili in tako prvič vzpostavili tudi literarne agente, saj po besedah Lična, teh tako v Sloveniji kot na Balkanu pravzaprav ni:"Pomembno pa nam je bilo graditi infrastrukturo tudi v luči sodelovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022, saj smo tako lahko povečali obseg sodelovanja in vzpostavili literarno agencijo." Evropska unija bo v okviru programa Ustvarjalna Evropa do leta 2020 temu projektu namenila 200 000 evrov.

Darja Potočan,Radio Si; projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope