London in Bruselj naj bi se dogovorila o meji na irskem otoku

Nadzor nad dobrinami ne bo potekal na meji

4. november 2018 ob 10:16

London - MMC RTV SLO, STA

Velika Britanija bo po izstopu iz Evropske unije začasno v celoti ostala del carinske unije, naj bi sklenila London in Bruselj.

Kot poroča britanski časopis Sunday Times, naj bi Velika Britanija in Evropska unija tako rešili vprašanje meje na irskem otoku, ki je še vedno eno najbolj spornih vprašanj v pogajanjih o brexitu.

Po navedbah virov je britanska premierka Theresa May od Bruslja dobila zagotovila, da bo lahko po brexitu Otok v celoti ostal v carinski uniji, navaja časnik. To bo zapisano tudi v ločitvenem sporazumu.

Članstvo v carinski uniji bo časovno omejeno, kar bodo določili tudi v posebni klavzuli dogovora. S tem bi si lahko vlada v britanskem parlamentu zagotovila podporo dogovoru.

Dogovorili so se še, da bodo nadzor nad dobrinami opravljali v tovarnah in trgovinah, ne na meji.

London: Gre za ugibanja

V kabinetu britanske premierke niso želeli potrditi dogovora. Zatrdili so, da gre za ugibanja. Vlada naj bi sicer o tem razpravljala v začetku prihodnjega tedna.

Če navedbe časnika držijo, sta pogajalski strani dosegli dogovor o meji med Irsko in Severno Irsko, ki je eno najbolj spornih vprašanj v pogajanjih. Doslej se je Evropska unija zavzemala za to, da bi samo Severna Irska ostala del carinske unije in notranjega trga, če oziroma dokler se ne bi dogovorili za boljšo možnost.

A. P. J.