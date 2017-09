London za manj nizkokvalificiranih tujih delavcev, na Otok le s potnim listom

Oblasti zaostrujejo definicijo družinskega člana

6. september 2017 ob 12:00

London - MMC RTV SLO, STA

Za državljane EU-ja, ki bodo v Veliko Britanijo prihajali po brexitu, oblasti načrtujejo dualni sistem: tisti, ki bodo želeli tam ostati dlje časa, bodo morali pridobiti dovoljenje za prebivanje za dve leti, izjema bodo visoko kvalificirani delavci, ki bodo lahko pridobili petletno dovoljenje za bivanje. Omejili bodo tudi prihod družinskih članov.

Kot kaže 82-stranski tajni dokument britanskega notranjega ministrstva, ki ga je pridobil britanski časnik Guardian, bodo oblasti zaostrile definicijo pojma družinski član, ki ga lahko delavec iz države članice EU-ja pripelje v Veliko Britanijo. To bo po novem mogoče le za partnerja, mladoletne družinske člane in odvisne odrasle sorodnike. Kot predvideva Guardian, bi lahko omejitve tisoče družin spremenile v "družine Skypa", ki torej ne bi živele skupaj, ampak bi lahko imele stike le v virtualnem svetu.

"Preprosto rečeno, to pomeni, da bi moralo priseljevanje - če naj se ima kot dragoceno za državo kot celoto - koristiti ne le migrantom samim, ampak tudi obstoječim prebivalcem," piše v dokumentu.

Novost bo tudi, da bodo morali državljani EU-ja ob vstopu v Veliko Britanijo pokazati potni list, osebna izkaznica ne bo dovolj. Ta ukrep naj bi začel veljati že 29. marca 2019, ko naj bi bil formalno končan proces izstopa iz Unije, medtem ko naj bi drugi ukrepi začeli veljati v dveh letih.

Na britanskem notranjem ministrstvu dokumenta niso želeli komentirati, češ da bodo svoje predloge za nov sistem priseljevanja predstavili jeseni.

Kritike vladnega predloga

Objava tajnih dokumentov je med britanskimi politiki izzvala različne odzive. Laburistična predsednica odbora za notranje zadeve britanskega predstavniškega doma (spodnjega doma) Yvette Cooper je pričakovano kritična do načrtov Downing Streeta. "Ta dokument je v nasprotju z odločitvijo ministrstva pred mesecem dni, da se bodo posvetovali z odborom za migracije. Zakaj so zaprosili odbor, da opravi obsežno delo, če so se že odločili, kaj bodo storili?" Ob tem je Cooperjeva zastavila vprašanje, ali je bila narejena kakšna ocena glede medsebojnega vpliva spremembe politike o priseljencih in prihodnjih trgovinskih dogovorov.

Nemški poslanec Elmar Brok, ki je član skupine Evropskega parlamenta za brexit, je posvaril, da bi najnovejša objava lahko poglobila nezaupanje med Londonom in Brusljem v ključni fazi pogajanj. Brok je jezik v britanskem predlogu označil za oster in dodal, da bi lahko otežil sklenitev dogovora o brexitu, predviden za oktober.

London je junija predstavil načrte, po katerih bodo lahko državljani EU-ja, ki so na Otoku prebivali že pred brexitom, tam ostali tudi naprej.

