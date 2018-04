Macron: V Evropi poteka državljanska vojna za demokracijo

Znova zagovarjal posredovanje v Siriji

17. april 2018 ob 13:21

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je posvaril, da se zdi, da "poteka evropska državljanska vojna med liberalno demokracijo in avtoritativnimi težnjami, ki so v vzponu".

V prvem nastopu pred evropskimi poslanci je Macron zato pozval k "suverenosti Evrope". Zaradi nacionalnih egiozmov je po Macronovih besedah danes bolj kot kdaj koli pomembno, da je Evropska unija enotna v svojem odnosu do sveta. V izrazito proevropskem govoru je poudaril tudi demokracijo kot trenutno najboljšo možnost - in tudi kot identiteto. "Ob avtoritarizmu, ki nas obkroža, ni odgovor avtoritarna demokracija, ampak avtoriteta demokracije," je poudaril in dodal: "Ne želim biti del generacije mesečnikov, ki so pozabili lastno preteklost."

Za večjo suverenost

Zavzel se je tudi za večjo suverenost EU-ja, ki bo Uniji omogočila boljši odziv na izzive. Ta suverenost po njegovih besedah obsega številna področja. Med prvimi je izpostavil migracije, glede katerih po njegovem mnenju Evropa potrebuje otipljive rezultate ter mora ustvariti notranjo in zunanjo solidarnost. Predlagal je oblikovanje evropskega programa za financiranje lokalnih skupnosti, ki bi sprejele in vključevale begunce.

Kratkoročno naj bi Unija po Macronovih predlogih vzpostavila tudi sistem obdavčitve digitalnih velikanov, se lotila reforme evrskega območja, francoski predsednik bi tudi ukinil rabate oziroma ugodnosti za posamezne države članice.

Pariz pripravljen več plačati Bruslju

Kot je dejal, je tudi Francija pripravljena vplačati več v proračun EU-ja, a zahteva njegovo prenovo. Pričakuje tudi lastne vire, kakršen bi bil digitalni davek. "Nobena raven ambicij ne sme biti previsoka," je poudaril Macron pred skoraj polno plenarno dvorano.

"Prava Francija se vrača," je v odzivu na Macronov govor dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Zagotovil mu je, da lahko računa na podporo Evropske komisije pri svojih prizadevanjih.

"V Siriji smo branili vrednote"

Macron je v Strasbourgu znova odločno branil nedavne napade na infrastrukturo za kemično orožje v Siriji. Poudaril je, da Francija, Velika Britanija in ZDA niso napovedale vojne sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, temveč so le branile vrednote. Dodal je, da je šlo za ciljne napade na tri cilje za kemično orožje, ki niso zahtevali niti ene človeške žrtve, in zatrdil, da napadi v Siriji niso povezani ne z Irakom ne z Libijo. "Nikomur nismo napovedali vojne. Gre za multilateralizem," je poudaril.

Dejal je, da je Francija del koalicije proti Islamski državi, in to je edina vojna, ki jo vodi v Siriji. "Bašarju Al Asadu pa nismo napovedali vojne," je poudaril. Dodal je, da gre za obrambo vrednot, saj mednarodni dokumenti obsojajo uporabo kemičnega orožja, ta določila pa so bila večkrat kršena.

Odločno in glasno je tudi poudaril, da ne moremo delovati, kot da so pravo in načela za nas, resničnost pa za druge.

Napovedal je še, da bo Francija nadaljevala humanitarno posredovanje v Siriji, in k temu povabil tudi druge države.

