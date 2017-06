Mayeva državljanom EU-ja na Otoku: Želimo si, da ostanete

Bruselj nad predlogom ni najbolj navdušen

26. junij 2017 ob 20:55

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May je v britanskem parlamentu obljubila, da bo zaščitila pravice državljanov EU-ja v Veliki Britaniji po brexitu in da si želi, da bi ostali v državi. Ponovila je, da ne bo dopustila vmešavanja Sodišča EU-ja. Njen predlog za zaščito pravic državljanov po brexitu je bil deležen številnih kritik.

"Želimo si, da ostanete," je dejala Mayeva 3,2 milijona državljanom EU-ja, ki živijo v Veliki Britaniji. Zagotovila je, da po trenutnih načrtih ne nameravajo po brexitu od nikogar zahtevati, da zapusti državo. Podobno je dejala evropskim kolegom že v četrtek v Bruslju. Dodala je, da si vlada želi "preprost, učinkovit in lahek pristop" k procesu, ki bi državljanom EU-ja dovolil, da ostanejo v državi.

Mayeva je kljub kritikam poslancev vztrajala, da so pripravili "pravično in resno ponudbo za državljane EU-ja, ki nameravajo ostati v Veliki Britaniji", da pa je treba "poskrbeti" tudi za Britance v drugih državah EU-ja.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn je bil namreč kritičen do premierkinega predloga, češ da je "premalo in prepozno". Mayevo je še obtožil, da izrablja državljane EU-ja za "barantanje" in da to ni "velikodušna ponudba", ter zahteval nov pristop k brexitu.

Prihodnost negotova

Prihodnost državljanov EU-ja na Otoku je postala negotova po lanskem referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja in iskanje rešitve za ta problem je postala prednostna točka pogajanj o brexitu, ki so se začela prejšnji teden. Verjetno pa bo to tudi ena od glavnih spornih točk med Londonom in Brusljem.

Mayeva je danes predstavila 59 točk dolg dokument o prihodnosti državljanov EU-ja v Veliki Britaniji. Ena od točk govori o bližnjih družinskih članih državljanov EU-ja. Kot je pojasnila, bodo lahko po brexitu državljani EU-ja z urejenim statusom po najmanj petih letih bivanja v Veliki Britaniji v državo pripeljali družinske člane pod enakimi pogoji kot britanski državljani. Državljanom EU-ja, ki so prišli na Otok po sprožitvi brexita, v času pogajanj, pa bodo odobrili dve leti, da "uredijo svoj status".

Odzivi: "Pod pričakovanji"

Poslancem je potrdila, da ne bo dovolila, da Sodišče EU-ja postane nadzorna inštitucija v spornih vprašanjih o pravicah državljanov. Kot je pojasnila, to sodišče v Veliki Britaniji ne bo imelo pravne pristojnosti. Dodala je, da je predlog pogojen z vzajemnim predlogom EU-ja glede pravice več milijonov Britancev, ki živijo v članicah EU-ja.

Glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier je v odzivu pozval k "več ambicijam, jasnosti in zagotovitev" glede prihodnosti državljanov EU-ja, saj je to po njegovem mnenju manjkalo današnjemu predlogu Mayeve. Dodal je, da je evropski cilj, da se državljanom zagotovi enaka zaščita, kot jo imajo v okviru zakonov EU-ja.

Britanska premierka je v Bruslju prvi predlog za zaščito pravic državljanov po brexitu predstavila že v četrtek, ko pa je prav tako naletel na številne kritike. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ga je označil za nezadosten, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa pravi, da je "pod pričakovanji".

K. S.