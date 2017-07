Mayeva predstavila predlog za ureditev statusa državljanov EU-ja po brexitu

22. junij 2017 ob 12:39,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 07:17

Bruselj/London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanska premierka Theresa May je predstavila predlog, po katerem bi lahko evropski državljani, ki v Veliki Britaniji živijo najmanj pet let, za vedno pridobili enake pravice, kot jih imajo britanski državljani, pod pogojem, če bi enake pravice veljale tudi za britanske državljane v drugih državah EU-ja.

Tako bi imeli po izstopu Velike Britanije iz EU-ja državljani drugih članic EU-ja dostop do zdravstvenih storitev, izobraževanja in drugih ugodnosti, je Mayeva dejala v predstavitvi predloga na delovni večerji na vrhu EU-ja v Bruslju.

Po navedbah BBC-jeve politične urednice Laure Kuenssberg je Mayeva zbranim voditeljem dejala, da si London ne želi, da bi katerikoli rezident zapustil Veliko Britanijo oz. da bi se družine delile. Dogovor bi po besedah britanske premierke zagotovil varnost trem milijonom ljudi, "ki so si ustvarili družine, življenje in kariere ter veliko prispevali k britanski družbi."

Kot poroča BBC, bi za tiste, ki se bodo v Veliko Britanijo preselili do marca 2019, kar je skrajni rok za dejanski izstop iz evropske povezave, veljalo t. i. prehodno obdobje, ki naj bi trajalo dve leti. Točna časovnica še ni znana. Za nekatere skupine prebivalcev je prihodnost še nejasna: med njimi so otroci, študenti in irski državljani.

Nespremenjen status za državljane EU-ja

Mayeva je izpostavila jasno zavezo, da nobenemu državljanu EU-ja, ki je trenutno zakonito v Veliki Britaniji, ne bo treba zapustiti države, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, ter da bodo vsi dobili priložnost, da uredijo svoj status. Trenutno naj bi po poročanju BBC-ja v Veliki Britaniji živelo 3,2 milijona prebivalcev z državljanstvom ene od članic EU-ja.

Vsak državljan EU-ja s petletnim bivanjem v Združenem kraljestvu bo dobil urejen status, pri čemer naj bi bil deležen enake obravnave kot Britanci na področju zdravstva, izobraževanja, prejemkov in pokojnin.

Nemška kanclerka Angela Merkel, ki je predhodno Mayevo pozvala k dolgoročnim obljubam, meni da so predlagane reforme dober začetek, vendar opozarja, da je še ogromno neodgovorjenih vprašanj. Avstrijski kancler Christian Kern prav tako poudarja pomembnost tega prvega koraka, a opozarja, da je treba doreči še ogromno podrobnosti.

Med glavnimi temami pariški sporazum

Voditelji EU-ja so na vrhu potrdili odločno podporo pariškemu podnebnemu sporazumu in vnovič poudarili, da se o sporazumu ni mogoče znova pogajati. EU in njene članice bodo okrepile sodelovanje z mednarodnimi partnerji v sklopu pariškega dogovora, še posebej z najbolj ranljivimi državami, in tako izkazale solidarnost s prihodnjimi generacijami in odgovornost za ves planet, so še izpostavili voditelji v sklepih.

Med temami vrha so bile tudi sankcije proti Rusiji. Dogovorili so se za še šestmesečno podaljšanje gospodarskih sankcij proti Rusiji. To pomeni, da bodo veljale do konca januarja.

Tokratni vrh v Bruslju je prvi za francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je izpostavil potrebo po Evropi, ki varuje. Glas Francije v EU-ju je pomemben, ni pa Evropa samo Francija, je opozoril ter posvaril tako pred neskončnim praznim govoričenjem kot pred samotnim avtoritarnim pristopom.



Tusk ostaja pri sanjah, da brexita ne bo

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je ob začetku vrha sicer dopustil možnost, da Velika Britanija ne bo izstopila iz EU-ja. "Unija je bila zgrajena na sanjah, ki so se zdele nedosegljive," je dejal o tej možnosti. Ob tem je citiral besede iz skladbe Johna Lennona Imagine: "Lahko rečete, da sem sanjač, a nisem edini".

Ponovil je sporočilo optimizma: "Nikoli prej nisem tako močno verjel, da gremo v boljšo smer." Hkrati je opozoril, da mora biti ta optimizem izjemno previden ter da ne sme voditi v naivnost in samozadovoljstvo.

Kot je dejal, mu optimizem vzbuja gospodarska rast v vseh članicah Unije, zmanjševanje brezposelnosti, finančni dogovor z Grčijo, krepitev proevropskega vzdušja in poraz protievropskih političnih sil v številnih članicah, omenil pa je tudi ohranitev enotnosti ob vseh izzivih.

Tusk: EU za številne najpomembnejši partner

Poudaril je tudi, da vsi voditelji po svetu, s katerimi se je pogovarjal, od ameriškega predsednika Donalda Trumpa do japonskega premierja Šinza Abeja, menijo, da Evropska unija kljub brexitu ostaja njihova najpomembnejša partnerica.

O nedavnem začetku pogajanj o brexitu pa je dejal, da prihajajo z različnih strani različne napovedi, kako se bo proces končal: s trdim ali mehkim brexitom, brez dogovora, nekateri pa omenjajo celo možnost, da brexita ne bo.

Angela Merkel za dobro vzdušje

Nemška kanclerka Angela Merkel je medtem po poročanju Reutersa dejala, da upa, da bodo pogovori o brexitu potekali v dobrem vzdušju, dodala pa je, da bodo osredotočeni na zagotavljanje prihodnosti za preostalih 27 članic Unije. Po njenih besedah bodo pogovori hitri in intenzivni. "Naredili bomo, kar lahko, kot doslej, da zadržimo 27 članic EU-ja skupaj," je dejala ob prihodu na bruseljski vrh.

Khan bi ostal del skupnega trga

Londonski župan Sadiq Khan je medtem pozval britansko premierko Thereso May, naj si v pogajanjih z EU-jem prizadeva za ohranitev dostopa do skupnega trga. Po njegovem mnenju bi morala biti vključenost v skupni trg zagotovljena vsaj za prehodno obdobje v procesu izstopa Britancev iz EU-ja.

"Vlada mora prisluhniti volji ljudi, postaviti ob stran ideologijo in se dogovoriti za razumen brexit, ki zagotavlja nadaljnje članstvo Velike Britanije pri skupnem trgu," je prepričan Khan.

Britanska konservativna premierka medtem poudarja, da si želi popolnega razhoda z EU-jem, vključno z zapustitvijo skupnega trga.

