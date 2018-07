Mayeva tesno dobila glasovanje o izstopu iz carinske unije po brexitu

Nov preizkus za vlado bo glasovanje o trgovini

17. julij 2018 ob 11:17,

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 21:57

London - MMC RTV SLO, STA

Vlada britanske premierke Therese May je s tesno večino uspela na glasovanju v parlamentu in se izognila temu, da bi Velika Britanija po brexitu ostala v carinski uniji z EU-jem.



Poslanci spodnjega doma parlamenta so s 307 glasovi proti 301 zavrnili dopolnilo proevropskih poslancev iz vrst premierkinih konservativcev k novemu zakonu o trgovini, po katerem bi Velika Britanija ostala v carinski uniji z EU-jem, če se do 21. januarja naslednje leto z Brusljem ne bi dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu z EU-jem.

Vlada vztraja pri izstopu iz carinske unije po brexitu, češ da bi obstanek v carinski uniji Veliki Britaniji onemogočil sklepanje prostotrgovinskih sporazumov z drugimi državami.

Je pa Mayeva danes izgubila glasovanje o drugem, po navedbah tiskovnih agencij nekoliko manj pomembnem dopolnilu k zakonu o trgovini o ureditvi področja zdravil po brexitu. Poslanci so namreč s 305 glasovi proti 301 podprli dopolnilo, po katerem bo Velika Britanija tudi po izstopu iz povezave ostala del evropskega regulativnega sistema za zdravila.

Poslanci podprli zakon o obdavčitvi

Poslanci so v ponedeljek s 319 glasovi za in 285 glasovi proti podprli zakon o obdavčitvi po brexitu (Customs Bill), ki bo Združenemu kraljestvu po poročanju CNN-a omogočil neodvisno trgovinsko politiko. Da je vlada Mayeve zadovoljila dovolj poslancev, je morala sprejeti tudi štiri dopolnila zakona evroskeptičnih poslancev, katerim je sicer po poročanju Guardiana še do nedavnega nasprotovala.

Odločitev vlade za podporo dopolnil, predlaganih s strani pristašev "trdega brexita", je močno razburila proevropski del konservativcev, ki so skoraj spodkopali odločitev lastne stranke. Med njimi je tudi zdaj že nekdanji minister za obrambna naročila v sklopu ministrstva za obrambo Guto Bebb, ki je odstopil s položaja, da je lahko glasoval proti dopolnilom.

Za vsakega izmed štirih dopolnil je namreč parlament glasoval ločeno – dva so zaradi nasprotovanj znotraj stranke podprli izjemno tesno, z le 303 proti 300 oziroma 305 proti 300 glasovom. Dopolnila Združenemu kraljestvu prepovedujejo, da pobira davke v imenu EU-ja, razen če začne to početi Unija, ter zagotavlja izstop Združenega kraljestva iz enotne carinske unije, poroča BBC.

Kritiki dopolnil trdijo, da bodo ta spodkopala nedavno napovedan pogajalski položaj Združenega kraljestva. Vlada medtem trdi, da so spremembe skladne z belo knjigo, v kateri je opredeljeno trgovanje z EU-jem v prihodnjih letih in ki predvideva, da bosta London in Bruselj obdržala skupna pravila za trgovanje z blagom.

Zakon o trgovini nov težek preizkus za vlado

Danes vlado čaka še glasovanje o zakonu o trgovini po brexitu (Trade Bill), ki vlado Mayeve tudi najbolj skrbi. Zakon naj bi Združenemu kraljestvu omogočil sklepanje novih trgovskih dogovorov po vsem svetu, vendar zagovorniki skupne carinske unije z EU-jem tudi temu zakonu odločno nasprotujejo.

Konservativcem zaradi razdora grozi razpad

Razdor znotraj konservativne stranke – pri štirih dopolnilih zakona je proti glasovalo med 11 in 14 poslancev – predstavlja velik izziv za Mayevo. Eden vodilnih zagovornikov brexita Jacob Rees-Mogg je dejal, da Mayeva lahko izbira med spremembo svojih načrtov glede brexita in razpadom konservativcev. "Neizogibna posledica parlamentarne matematike je, da bo morala spremeniti načrt, da bi ohranila enotnost stranke," je poudaril za britansko televizijo BBC.

Blair: Načrt vodi v zmeden brexit

Nekdanji premier Tony Blair iz vrst laburistov, ki velja za odločnega nasprotnika brexita, pa je načrte Mayeve označil za nesmisel, ki bi ga moral parlament odločno zavrniti. Ocenil je, da gre za "dobronameren načrt za izstop z minimalnimi motnjami v gospodarstvu", ki pa ne more delovati in bi vodil v "zmeden izid", ko bi Veliko Britanijo še naprej zavezovala pravilom EU-ja, a jih ne bo mogla spreminjati.

