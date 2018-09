Merklova pri Macronu: "Moramo krepiti evropsko suverenost"

Srečanje z Macronom pred vrhom EU-ja

7. september 2018 ob 21:32

Marseille - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta se na srečanju v Marseillu zavzela za tesno sodelovanje med državama pri odločanju o prihodnosti Evropske unije.

"Nemčija in Francija bosta še naprej sodelovali pri oblikovanju prihodnosti," je dejal Macron ob začetku srečanja. Merklova pa je dejala, da "je zelo optimistična glede nadaljnjega sodelovanja". "Za Evropo, ki je samostojna, in Evropo, ki lahko sama rešuje svoje težave," je poudarila.

Glede volitev v Evropski parlament maja leta 2019 je poudarila, da bo sodelovanje do takrat še tesnejše. Pri tem je navedla denarno unijo, zaščito bančnega sistema in migracije. Zavzela se je tudi za tesnejše sodelovanje na varnostnem področju ob "številnih zunanjepolitičnih izzivih".

"Kot nemška kanclerka moram reči, da sem bila v zadnjih mesecih pogosto zelo vesela, da imamo skupno valuto, skupno trgovinsko politiko. To nas dela močnejše in to evropsko suverenost moramo še naprej krepiti," je poudarila.

Nemška kanclerka in francoski predsednik se sestajata pred neformalnim vrhom voditeljev EU-ja, ki bo 20. septembra v Salzburgu. Osrednja tema bodo migracije, ki med članicami povezave povzročajo napetosti.

Srečanje spremlja tudi protest, ki ga je organiziral vodja francoske skrajno leve stranke Nepokorna Francija Jean-Luc Melenchon. Prišlo je okoli 200 ljudi.

A. P. J.