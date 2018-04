Angela Merkel pozvala k iskanju kompromisa glede reforme evrskega območja

Nemški konservativci proti Macronovi solidarnosti

19. april 2018 ob 16:27,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 18:41

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel se je sešla s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in pozvala k iskanju kompromisa glede reforme evrskega območja. Macron pa poziv k solidarnosti med članicami z evrom.

Pred začetkom pogovorov sta voditelja dejala, da bosta predstavljala enotno fronto na junijskem vrhu voditeljev članic evrskega območja glede reforme 19-članske zveze. To po mnenju nemške kanclerke "še ni dovolj odporno proti krizi", poroča Reuters.

Medtem ko se Macron zavzema za večjo solidarnost med članicami evrskega območja, pa nemški konservativni poslanci opozarjajo, da bi to lahko pomenilo, da bi se denar nemških davkoplačevalcev trošil zaradi potratnih članic.

Voditeljema na današnjem srečanju sicer ni uspelo premostiti ključnih razlik na področjih gospodarske in fiskalne politike. Macron se je znova zavzel za celovito prenovo EU-ja po izstopu Velike Britanije iz Unije, v središču katere bodo reforme evrskega območja, kot sta skupni proračun in finančni minister tega območja.

Angela Merkel pa se je na skupni novinarski konferenci zavzela za to, da vse članice EU-ja najprej okrepijo svojo konkurenčnost. "Oba meniva, da območje evra ni dovolj odporno proti krizi," je poudarila.

Macron za Evropski denarni sklad

Macronova vizija vključuje spremembo obstoječega sklada za pomoč v Evropski denarni sklad, ki bi bil branik pred morebitno prihodnjo finančno krizo v evrskem območju, ki je bil na robu propada zaradi dolžniške krize leta 2009.



Francoski predsednik je še predlagal, da bi imelo evrsko območje svojega finančnega ministra, igral pa se je tudi z idejo, da bi imelo območje svoj proračun v vrednosti več sto milijard evrov.

Z Macronovim pozivom k solidarnosti se strinja nemški manjši koalicijski partner SPD. Konservativni blok nemške koalicije (CDU/CSU) pa vztraja pri načelu "odgovornosti", po katerem bi posamezne članice odgovarjale za svoja ekonomska tveganja.



Angela Merkel poudarja potrebo po kompromisu. Dejala je, da morata biti solidarnost in odgovornost povezani. "Potrebujemo razpravo, odprto razpravo, na koncu pa moramo biti zmožni doseči kompromis," je dejala.

Moscovici: Čas se izteka

Nemčija in Francija kot glavni članici evrskega območja sta ključni za uspeh reform. A medtem ko pogosto izkazujeta politično enotnost in skupne namene, se hudič skriva v podrobnostih, poroča Reuters. Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve Pierre Moscovici je poudaril nujnost reform in dejal, da se čas za poglabljanje evrskega območja izteka.

"Nismo še blizu konsenza o prioritetah in načinih za napredovanje evrskega območja, čas pa se izteka," je dejal. "Če na junijskem vrhu evrskega območja ne bodo sprejete potrebne odločitve, se bojim, da bo zagon izgubljen," je še dodal.

