Nemčija poziva Francijo, naj sedež v Varnostnem svetu ZN-a prepusti EU-ju

Varnostni svet ima pet stalnih in deset nestalnih članic

28. november 2018 ob 16:29,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 16:41

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški finančni minister Olaf Scholz je predlagal, da bi Francija stalni sedež v Varnostnem svetu ZN prepustila EU-ju, s čimer bi omogočila, da EU enotno spregovori na svetovnem prizorišču.

"Zavedam se, da bo potrebnega nekaj prepričevanja v Parizu, vendar gre za smel in pameten cilj," je v govoru o prihodnosti Evropske unije dejal Scholz, ki je tudi podkancler. Da izguba vplivnega sedeža ne bi bila preveč boleča, je predlagal, da bi Francija dobila stalnega veleposlanika Unije pri ZN-u.

Francija je ena od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN-a od vzpostavitve tega organa leta 1945 po koncu druge svetovne vojne. Poleg Francije so stalne članice še Združeno kraljestvo, Kitajska, Rusija in ZDA.

Poleg stalnih članic, ki imajo pravico veta, ima Varnostni svet še deset nestalnih članic, katerih mandat traja dve leti. Nemčija bo članica tega organa znova od januarja.

Pozivi po reformah Varnostnega sveta

V mednarodni skupnosti se že več let vrstijo pozivi k reformi VS-ja ZN-a, sedeže za mizo si želijo predvsem velike razvijajoče se države. Indija, Brazilija in Japonska pozivajo k stalnemu sedežu, afriške države pa si želijo dve stalni mesti, na katerih bi se izmenjevale za boljšo zastopanost celine, poroča The Local Germany.

J. R.