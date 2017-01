Tusk poziva k enotni Evropi, Trumpa pa izpostavlja kot grožnjo EU-ju

Pred izrednim vrhom na Malti

31. januar 2017 ob 18:04

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je voditelje članic EU-ja v pismu pozval, naj si prizadevajo za združeno in močno Evropo, ker bo edino tako lahko preživela zdajšnje težavne čase. "Združeni obstanemo, razdeljeni propademo," je opozoril.

Medtem pa glavni pogajalec Evropskega parlamenta za brexit Guy Verhofstadt meni, da sta novi ameriški predsednik Donald Trump in njegov glavni strateg Steven Bannon odločena spodkopati EU.

Pozivi in opozorila evropskih vodij se pojavljajo pred petkovim vrhom na Malti, ki bo sicer posvečen spopadanju s prebežniško krizo v Sredozemlju.

Posvetili se bodo tudi pripravam na vrh v Rimu, kjer bodo 25. marca zaznamovali 60-letnico rimskih pogodb, ustanovnih pogodb, ki so vodile v današnjo Evropsko unijo. Tusk meni, da je to odlična priložnost za razpravo o prihodnosti Unije. Voditeljem je v pismu predstavil svoje poglede na prihodnost povezave in opozoril, da je EU pred najresnejšimi izzivi od podpisa pogodb. Negotov je geopolitični položaj tako v svetu kot v evropski soseščini.

"Kitajska je vse bolj samozavestna, zlasti na morju, Rusija nadaljuje agresivno politiko do Ukrajine in svojih sosed, vojne, teror in anarhija vztrajajo na Bližnjem vzhodu in v Afriki, radikalni islam igra vse močnejšo vlogo, nova ameriška administracija daje skrb vzbujajoče izjave, vse to pa dela našo prihodnost zelo nepredvidljivo. Prvič v naši zgodovini, v vse bolj multipolarnem zunanjem svetu, je tako veliko ljudi odkrito protievropskih ali v najboljšem primeru evroskeptičnih," je opozoril in dejal, da EU v še posebej težaven položaj postavlja menjava v Washingtonu, "ki, kot kaže, postavlja pod vprašaj zadnjih 70 let ameriške zunanje politike".

Svarilo pred porastom neonacizma in ksenofobije

Tusk je opozoril tudi na notranje izzive, "porast protievropskih, nacionalističnih, vse bolj ksenofobnih čustev". "Nacionalni egoizem postaja privlačna alternativa integraciji. Krepijo pa se tudi centrifugalne sile, ki jih spodbujajo napake tistih, ki so jim ideologija in institucije pomembnejše od interesov in čustev ljudi." Kot tretjo grožnjo EU-ju pa je navedel "razmišljanje proevropskih elit": "Upad vere v politično integracijo, popuščanje populističnim argumentom kot tudi dvom v temeljne vrednote liberalne demokracije so še posebej vidni. V tem svetu napetosti in nasprotovanj potrebujemo pogum, odločenost in politično solidarnost Evropejcev. Brez tega ne bomo preživeli."

Opozoril je, da evropske države posamično nosijo majhno težo. "Toda EU ima demografski in gospodarski potencial, ki nas postavlja za enakopravnega partnerja največjim silam," je dodal in pozval k enotnosti 27 članic. "Pokažimo naš evropski ponos. Če se bomo pretvarjali, da ne slišimo opozoril in da ne opazimo odločitev, ki so uperjene proti EU-ju in naši prihodnosti, tudi ljudje ne bodo imeli Evrope več za svojo širšo domovino. Tudi globalni partnerji nas ne bodo več spoštovali."

"Imejmo pogum in se zoperstavimo retoriki demagogov, ki trdijo, da evropska integracija koristi le elitam, medtem ko običajni ljudje samo trpijo, in da bi države bolje preživele same, ne pa skupaj," je dodal, pri tem pa opozoril na "tragične lekcije razdeljene Evrope" v zgodovini. "Ne pozabimo najpomembnejših razlogov, zakaj smo se pred 60 leti odločili za združevanje Evrope," je spomnil na zgodovino, ki je pripeljala do obeh svetovnih vojn.

Poziv k samozavesti

Tusk je pozval k "samozavestnim in spektakularnim korakom", ki bodo dvignili integracijo na novo raven, a da je za to treba "obnoviti občutek zunanje in notranje varnosti, pa tudi socialno-ekonomski položaj evropskih državljanov". Ob tem se jezavzel za dokončno utrditev zunanjih meja EU-ja, izboljšanje sodelovanja pristojnih služb za boj proti terorizmu in pozval k povečanju izdatkov za obrambo ter okrepitvi skupne zunanje politike.

Opozoril je tudi na vse glasnejše protekcionistične glasove v svetu. Zavzel se je za svobodno trgovino, ki je, kot je poudaril, tudi poštena trgovina. "Trdno moramo braniti mednarodni red, ki temelji na vladavini prava. Ne smemo popustiti tistim, ki želijo oslabiti čezatlantske vezi, brez katerih globalni red in mir ne bosta preživela. Spomniti moramo naše ameriške prijatelje na naše lastno geslo - Združeni obstanemo, razdeljeni propademo," je še zapisal Tusk.

Verhofstadt: Trump in Putin hočeta spodkopati EU

Podobno kot Tusk pred Trumpom opozarja tudi glavni pogajalec Evropskega parlamenta za brexit Guy Verhofstadt, ki je v britanskem thinktanku Chatham House poudaril, da sta novi predsednik ZDA in njegov glavni strateg Steven Bannon odločena spodkopati EU.

Verhofstadt je Trumpa izpostavil kot eno izmed treh groženj, s katerimi se spopada EU. Kot prvo grožnjo je navedel radikalni islam, ki krepi napade na ozemlju Evrope. Druga grožnja EU-ju je po njegovi oceni ruski predsednik Vladimir Putin, ki da poskuša spodkopati EU odznotraj, in sicer prek kibernetskih napadov in financiranja skrajno desnih političnih strank in njihovih voditeljev, kot sta Geert Wilders na Nizozemskem in Marine Le Pen v Franciji, tretja pa Trump.

"Menim, da imamo tretjo fronto spodkopavanja EU-ja, in to je Donald Trump, ki je ... zelo odkrito govoril v prid temu, da bi se še druge države odločile za izstop iz EU-ja, ter da upa v razkroj EU-ja." Ob tem je Bannona, ki ga je Trump postavil za svojega glavnega stratega, obtožil, da poskuša v Evropi spodbujati občutke proti EU-ju: "Pošilja ljudi v Pariz in Berlin, da bi pripravili podobne referendume, kot je bil referendum za brexit."

Trumpov poziv, da bi Evropo vzpostavili na podlagi nacionalne identitete, je označil kot igro z ognjem. Številni Evropejci menijo, da je Trump eksistencialna grožnja za EU in evropske vrednote, je dejal Verhofstadt. Nekdanji belgijski premier in vodja evropskih liberalcev je posvaril, da grozi razdejanje, če bo stara celina sledila Trumpovemu pozivu po vrnitvi k nacionalizmu. Verhofstadt, ki se je pred kratkim vrnil z obiska v ZDA, je še dejal, da mu je vsak Evropejec, ki ga je zdaj tam srečal, izpostavil samo eno: EU ima zdaj v ZDA najmanj prijateljev do zdaj.

K. S.