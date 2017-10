Osem članic EU-ja: EU naj okrepi boj proti ruski propagandi

Urad za razkrivanje neresnic o EU-ju

24. oktober 2017 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osem držav EU-ja je poslalo pismo visoki predstavnici EU-ja za zunanjo politiko Federici Mogherini, v katerem so izrazile željo, da Evropsko služba za zunanje delovanje okrepi dejavnosti na področju zatiranja ruske propagande.

Hrvaški časnik Jutarnji list, ki se sklicuje na portal EUobserver, navaja, da so Češka, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Švedska, Velika Britanija in Hrvaška v pismu navedle, da je zaradi "nezmanjšane kampanje dezinformiranja s tretje strani" treba povečati usposobljenost StratComa EU, urada, ki je bil ustanovljen v okviru EU-ja, da bi razkrival ruske neresnice o Evropski uniji in razširjal pozitivne novice o delovanju EU-ja prek družbenih omrežij. V njem je zaposlenih 14 ljudi.

V pismu zahtevajo tudi oblikovanje novih podružnic StratComa EU, in sicer za jug in zahodni Balkan. Od EU-ja zahtevajo več finančnih sredstev za investicije v inovativne tehnologije.

EUobserver je navedel, da so podpisnice pisma "v prvih bojnih vrstah sofisticirane in intenzivne kampanje tujih akterjev, da bi se ustvarjalo nezaupanje in nezadovoljstvo z demokratičnim družbenim redom, da bi očrnili delovanje EU-ja, Nata in zmanjšali enotnost med članicami".

StratCom EU, ki naj bi pripomogel v boju proti ruski propagandi, je bil ustanovljen pred dvema letoma z odločitvijo Evropskega sveta. Prek družbenih omrežij, kot je Twitter, skuša razkrivati dezinformacije o Evropski uniji. Na Twitterju naj bi imel okoli 30.000 sledilcev. Številni diplomati menijo, da je njegov učinek slab, saj je "sofisticirano" propagando težko poraziti s počasnimi uradnimi informacijami.

G. C.