Kibernetsko bojevanje: "V primeru napada na Slovenijo konec v eni uri"

Glavna tarča vdorov so ljudje, ker so "neumni"

25. januar 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če so domneve vdora ruskih hekerjev v strežnike ameriške demokratske stranke, da bi pomagali republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu, resnične, gre za obliko kibernetske vojne.

Tako je na predavanju o kibernetskem bojevanju dejal predsednik društva za mednarodne odnose in nekdanji veleposlanik Bojan Grobovšek in nadaljeval, da pri kibernetski vojni orožje postanejo računalniki in splet. Dnevno se zgodi 500 različnih registriranih kibernetskih napadov v članicah NATA, pa je nadaljeval član društva in bivši veleposlanik Mirko Cigler.

"V zgodovini človeštva je bilo nekaj odkritij, ki so revolucionarno spremenile vojskovanje, kot je kij, puščica, meč, konj, pa vse do elektrike, atoma in danes bit, to je mala elektronska enota nič-ena," je dejal Cigler. Svet z nekakšno preganjavico ugotavlja, kaj se v kibernetskem prostoru dogaja, poraja se vprašanje, kje je Slovenija v novem okolju 21. stoletja, je dodal.

"Poslušamo 'mantro' da je Slovenija ena najbolj varnih držav na svetu, a redki politiki povedo, kaj si pod to varnostjo predstavljajo. Kibernetska varnost za razliko od prejšnjih oblik varnosti ne pozna meja, ne geografskih, ne državnih, ne organizacijskih, tudi ne razlike med javnim in zasebnim ter med skupnim in osebnim," je realnost kibernetske varnosti opisal Cigler.

"Ljudje so neumni"

"Če boste ta hip izklopili telefone, je že prepozno", se je med predavanjem pošalil Milan Gabor, strokovnjak za kibernetsko varnost, ki se je predstavil kot 'etični heker'. Na prosojnici je nato pokazal podatke, ki jih je prestregel s telefonov obiskovalcev predavanja. "Moja napravica v vrednosti 15 dolarjev je v tem času, ko smo se zbirali tukaj, zabeležila vsaj 200 telefonov in drugih napravic, vidimo proizvajalce, pa tudi bolj zanimive stvari, vaši telefoni namreč sevajo ven imena postaj, kjer ste bili priklopljeni, odvisno je sicer od modela do modela," je navedel, da nekateri telefoni malce bolj skrivajo podatke. Tako se zlahka dobi lokacije, kjer se neka oseba giblje, s kom se druži itd., je dodal.

Glavna tarča kibernetskih napadov so ljudje, preprosto zato, ker so 'neumni', je izpostavil Gabor in pokazal nekaj fotografij z družbenega omrežja Twitter na katerih so fotografije kreditnih kartic, na katerih se vidijo številke. Šibka točka so še vedno gesla, naprimer 123456, je nadaljeval. "Demokrati se sprašujejo zakaj so jih lahko 'pohekali', če imate geslo password (geslo) ali pa 12345, je logično, da boste slej ko prej tarča vdora," je pojasnil, da ni bil vdor v e-pošto ameriške demokratske stranke nič čudnega.

Srčni vzpodbujevalnik je tudi lahko zanimiva tarča napada, če ga ima 'zanimiva' oseba, kot je predsednik države, je nadaljeval Gabor in se vprašal ali gre pri takšnem napadu za napad na kritično infrastrukturo države. Ameriški podpredsednik Dick Chaney si je tako dal onemogočiti wifi vmesnik na svojem. "Pri brezžični tehnologiji mora napadalec biti zgolj dovolj blizu žrtvi, recimo, da se usede na isti avtobus," je dodal.

Google je predator, ker hrani kopico informacij o nas vseh, kibernetsko vojno najlažje vodi tisti, ki ima vse informacije na enem kupu in jih lahko po potrebi uporabi, je še izpostavil Gabor. "Bati se moramo tudi na internet povezanih stvari, ocenjujejo, da bo do leta 2022 na internet priklopljenih okoli 50 milijard različnih naprav," je še izpostavil in naštel , da gre za od vodovodnih omrežij do wifi hišnih zvoncev. Omenil je še primer 'pametnih' hiš, kjer je praktično vse priklopljeno na internet od vhodnih vrat do žaluzij in ogrevanja. "Predstavljajte si, da ste doma in vam heker začne odpirati žaluzije," je karikiral.

Kibernetski napad 'patriotov' na Estonijo

Dobran Božič, generalmajor slovenske vojske (SV), je kot enega najhujših kibernetskih napadov omenil napad ruskih patriotskih hekerjev na Estonijo leta 2007, ko je slednja odstranila bronast sovjetski spomenik iz 2. svetovne vojne. Zgodil se je masoven DDoS napad in Estonija je bila po njegovih besedah 'na tleh' tri tedne, saj jim je sesulo bančni, elektro, vladni ter ekonomski sektor, na pomoč pa so morali priskočiti strokovnjaki iz celega sveta, da se je zajezila in odpravila škoda. "Edina sreča je bila, da se je napad zgodil meseca aprila, saj bi pozimi gotovo prišlo do smrtnih žrtev, škoda pa je bila ocenjena na več deset milijonov evrov," je navedel.

Rusija ni nikoli priznala, da je bila vpletena, slednje pa se tudi ni dalo dokazati, saj so napadi prihajali od vsepovsod, in sicer od Turčije do Nizozemske itd.. "Vsi prisotni smo lahko kibernetski napadalci, če imamo na svojih napravah pravi virus, pa tega sploh ne vemo, naše naprave pa medtem izvajajo napade nekje v Ameriki, Rusiji ali pa na Kitajskem," je naštel.

Črn scenarij za Slovenijo

Realen in povsem možen črn scenarij kibernetske vojne bi po Božičevih besedah v Sloveniji izgledal približno takole: "Svetovalec za nacionalno varnost dobi sporočilo, da prihaja ogromen napad na sisteme Slovenije, kmalu začne padati kritična infrastruktura države, ni elektrike, plinovodi začnejo pokati, v kemičnih tovarnah in na železniških progah se začnejo dogajati nesreče itd., to vse se lahko zgodi v eni uri in smo končali". Na svetu je nekaj držav, ki imajo takšno moč na kibernetskem področju, je dodal.

Gotovo so v napadalnih zmogljivostih najmočnejše ZDA, Rusija in Kitajska, glede obrambe pa se slika malce zasuka. ZDA same po njegovih besedah pravijo, da imajo zanič kibernetsko obrambo, ker je njihov sistem preveč odprt. Severna Koreja, Rusija in Kitajska imajo namreč veliko boljšo varnostno oceno, saj lahko domač informacijski sistem odrežejo in zaprejo.

Kje pa je Slovenija? "Mislim, da je na dobri poti vzpostavitve celovite kibernetske obrambe, v pogovoru z ministrom Borisom Koprivnikarjem sem izvedel, da ima vizijo vzpostavitve celovitega varnostnega sistema, ki bo sam sebe poganjal, in sicer od izobraževanja do vladnih inštitucij pa do privatnih podjetij in vojske. Če začnemo omenjen ekosistem graditi danes, prej kot v petih do sedmih letih ne bo nič," je sklenil Božič.



"Kibernetski prostor niso zgolj elektroni"

Božič je nadaljeval z besedami, da bi se morali zavedati, "da kibernetski prostor niso zgolj elektroni, ki šibajo". Svet postaja vedno bolj digitaliziran, pa če to želimo ali pa ne, družba se posledično spreminja, je nadaljeval. "Poslušal sem neko diskusijo in vprašali so fante in dekleta, ali želijo biti na prostosti brez pametnih telefonov ali bi šli raje v zapor s telefonom, in večinoma so izbrali zapor s telefonom," se je pošalil.

Tema je za Slovenijo po njegovih besedah pomembna zaradi nas samih, da smo varni, a stoodstotne zaščite ni. "Napadalci imajo pri iskanju varnostne luknje veliko lažje delo," je opozoril, da je postavljanje kibernetske obrambe veliko bolj zahtevno. "Če je Slovenija šibek člen, sta šibka tudi EU in NATO", je dodal. Prvi pogoj je dobra zaščita informacijske (IT) infrastrukture, pri čemer Slovenija niti ni tako slaba, a če želimo narediti kaj več, moramo biti sposobni pasivne obrambe (preventivno zbiranje informacij glede potencialnih napadov), pa tudi imeti na voljo možnost efektivnega protinapada, je nadaljeval.

Med 1. sv. vojno so iz letal metali kar ročne bombe, 2. sv. vojna je prinesla natančno bombardiranje, danes poznamo že kirurško bombardiranje in pametne bombe, na takšen način pa moramo po Božičevih besedah gledati tudi na razvoj kibernetskega bojevanja, ki je trenutno še v povojih in v primitivni obliki. Nekateri kibernetsko vojno celo enačijo z nuklearno, tako da bodo vse države v prihodnosti morale imeti pripravljene protiukrepe za takšne primere, je dodal.

"Bog je ustvaril štiri dimenzije, mi pa peto"

Kibernetsko okolje je ameriški general in bivši šef CIA-e Michael Hayden opisal z besedami: "Bog je ustvaril štiri dimenzije, mi pa smo naredili še peto". Po Božičevih besedah pa kibernetski prostor najlažje ponazorimo z balonom, ki je iz leta v leto večji, v njem pa nastajajo vedno nove varnostne luknje, še posebej kritične pa so zastarele naprave.

Na vprašanje ali se kibernetska vojna že odvija, je odgovor po njegovih besedah pritrdilen. Pruski general Carl von Clausewitz je dejal, da je vojna zgolj nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, takšna druga sredstva pa so tudi kibernetski napadi, je izpostavil.

Gre za napade na računalnikih in omrežju države, ki motjio, vohunijo, povzročajo škodo ali onemogočajo sisteme, vojne brez uporabe kibernetskih sredstev pa dandanes praktično ni več. Napadalci so lahko same države, ali pa teroristi (novačenje, propaganda), kriminalci, patriotski hekerji, takšni in drugačni aktivisti ali pa zaposleni insiderji kot je Edward Snowden, je sklenil Božič.

Gorazd Kosmač