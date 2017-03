Poljska po izvolitvi Tuska obljublja "grobo igro" z EU-jem

Večina Poljakov podpira članstvo v EU-ju

11. marec 2017 ob 19:52

Varšava - MMC RTV SLO/Reuters

Poljska bo začela ovirati delovanje Evropske unije in v Bruslju lahko pričakujejo "grobo igro", je po jezi v Varšavi zaradi ponovne izvolitve Donalda Tuska napovedal poljski zunanji minister.

Pretekli teden je bil na vrhu EU-ja nekdanji poljski premier izvoljen za drugi mandat na čelu Evropskega sveta. Za Tuska so glasovale vse članice EU-ja z izjemo Poljske, ki je edina glasovala proti.

V pogovoru za poljski tabloid Super Express je poljski zunanji minister Witold Waszczykowski napovedal, da se bo vlada v Varšavi odzvala z blokado drugih pobud in pri tem v EU-ju igrala grobo igro.

"Nekdo mora povedati na glas. Politika EU-ja se je spremenila v politiko dvojnih standardov in prevar," je dejal Waszczykowski in pojasnil, da Poljska ne more blokirati Evropskega sveta in bo za to sodelovala na srečanjih. "Zavedati se moramo, da nas lahko v vsakem trenutku prevarajo," je bil jasen minister.

Na Poljskem so ponovno izvolitev Tuska za vodenje Evropskega sveta prikazali kot primer, ko Bruselj pod taktirko Nemčije ignorira ključne poljske nacionalne interese pod taktirko.

"Nedvomno moramo drastično znižati zaupanje v EU in začeti negativno politiko," je prihodnjo taktiko poljske vlade opisal Waszczykowski.

Trn v peti poljskih konservativcev

Tusk je bil predsednik poljske vlade od leta 2007 do leta 2014, ko je postal predsednik Evropskega sveta z mandatom za dve leti in pol z možnostjo ponovne izvolitve še za en mandat.

Kot dolgoletni politični nasprotnik vodje vladajoče stranke Zakon in pravičnost Jaroslawa Kaczynskega se je znašel v nemilosti trenutne oblasti v Varšavi, ki je ostro in odločno nastopila proti njegovemu ponovnemu imenovanju, a brez uspeha.

Gre za nov primer v zadnjem nizu sporov med Brusljem in Varšavo, potem ko je Evropska komisija že opozorila Poljsko zaradi nespoštovanja vladavine prava, evropske politike do prebežnikov, podnebne politike in varovanja okolja.

Vladajoči poljski konservativci so sredinsko usmerjenega Tuska obtožili prekoračitve pooblastil, ko je lani kritiziral poljsko vlado med opozicijsko blokado parlamenta zaradi vladnih načrtov o omejevanju medijske svobode.

Kljub sporom med Poljsko in Brusljem pa so Poljaki veliki podporniki članstva v Evropski uniji. Poljska je tudi največja prejemnica milijarde evrov evropskih sredstev.

G. V.