Poljska zaradi Tuska ne bo podprla sklepov vrha EU-ja

Poljska je bila pripravljena storiti vse, da Tusk ne bi bil potrjen

9. marec 2017 ob 07:03,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 22:05

Bruselj, Varšava - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Voditelji članic EU-ja so kljub ostremu nasprotovanju Poljske podaljšali mandat predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. Varšava, ki je bila edina proti, odločitve ni mogla preprečiti.

Voditelji članic Unije so Tusku mandat podaljšali za dve leti in pol, torej do 30. novembra 2019. Poljska je že pred tem opozorila druge članice, da bi imenovanje nekdanjega poljskega premierja škodilo že tako krhki enotnosti evropske povezave. Zaradi trenj med Tuskom in najvplivnejšim poljskim politikom, predsednikom vladajoče stranke Zakon in pravičnost, Jaroslawom Kaczynskim, je Varšava ponudila svojega kandidata, evropskega poslanca Jacka Saryusza – Wolskega, ki pa nima podpore v nobeni drugi članici. Zaradi te drzne kandidature so ga celo izključili iz najvplivnejše evropske politične stranke, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).

Poljska premierka Beata Szydlo je ob prihodu na vrh poudarila, da se o ničemer ne sme odločiti brez strinjanja Poljske. "Nič brez nas in našega strinjanja," je dejala. Premierka je v sredo napisala daljšo razlago, češ da Tusk deluje pristransko in se vmešava v notranje zadeve Republike Poljske. Bruselj, predvsem Evropska komisija, je večkrat opozoril poljsko vlado, naj ne spodkopava demokratičnih standardov v državi.

Poljska zdaj zaradi podaljšanja mandata Donaldu Tusku kljub njenemu nasprotovanju ne bo podprla sklepov vrha EU-ja, je v Bruslju povedala poljska premierka. "Moje stališče je zelo jasno. Ne bom sprejela sklepov vrha, tako da vrh ne bo veljaven," je dejala. Ker Poljska ne bo podprla sklepov vrha, ki jih je treba sprejeti s soglasjem, bodo tokratne smernice voditeljev objavljene v obliki sporočila malteškega predsedstva. Sklepi naj bi se sicer nanašali na gospodarske teme, migracije, varnostno in obrambno politiko, Zahodni Balkan, projekt evropskega javnega tožilstva in podaljšanje Tuskovega mandata.

Tusk hvaležen za zaupanje

Po podaljšanju mandata se je Tusk zahvalil za izkazano zaupanje in zatrdil, da si bo še naprej prizadeval za boljšo in enotnejšo Unijo, brez izjeme. "Sodelovati želim z vsako članico," je zatrdil. Na vprašanje, kako bo po tem incidentu komuniciral z domovino Poljsko, pa je odgovoril: "S Poljsko bom komuniciral v poljščini."

Tusk je Poljsko posvaril, da porušenih mostov ni več mogoče prečkati. Poudaril je še, da je v tem trenutku potreben zelo odgovoren in razumen pristop k razpravi o prihodnosti Unije. "Upam, da je to jasno tudi mojim poljskim kolegom," je dejal.

Podpora Tusku

Podporo Tusku sta pred glasovanjem izrecno izrazila tako nemška kanclerka Angela Merkel kot francoski predsednik Francois Hollande. Razlogi za podporo Tusku so kontinuiteta in koherentnost, je poudaril Hollande. Tusk je v sredo zvečer dejal, da je pri svojem delu vedno skrbel za nevtralnost in nepristranskost.

Odločitev se je sicer sprejemala s kvalificirano večino, tako da je Poljska ni mogla preprečiti. To je poudaril tudi malteški premier Joseph Muscat, ki je vodil tisti del zasedanja, v katerem so voditelji odločali o podaljšanju Tuskovega mandata. "Ena članica ne more preprečiti odločitve," je dejal.

Slovenski premier Miro Cerar je ob prihodu na vrh EU-ja poudaril, da bo zagotovo podprl podaljšanje mandata Tusku. Tusk je po njegovih besedah doslej veliko storil za EU. Ima pravo vizijo za naprej, predvsem pa ima posluh za države, kot je Slovenija, je še dejal Cerar.

Predsednik Evropskega sveta vodi zasedanja voditeljev članic Unije in usmerja njihovo delo. Poleg tega predstavlja Unijo na vrhunskih srečanjih s tretjimi državami. Predsednik Evropskega sveta je tudi predsednik vrha evroobmočja. Položaj "stalnega" predsednika EU-ja je decembra 2009 uvedla Lizbonska pogodba, da bi zagotovili kontinuiteto evropskega odločanja na najvišji ravni. Pred tem je namreč zasedanjem voditeljev predsedoval voditelj članice, ki za šest mesecev predseduje Svetu EU-ja.



Kakšen bo politično-gospodarski ton prihodnjih treh let?

V Bruslju pravijo, da bodo naslednji meseci določili politično-gospodarski ton prihodnjih treh let –med temi je sinoči Tusk omenil pogajanja o brexitu, pri katerem Unija še čaka uradno sprožitev postopka, je za Radio Slovenija poročal Matjaž Trošt in dodal, da uradno brexita ni na dnevnem redu ne danes ne v petek, ko je predvideno neuradno srečanje 27 voditeljev, torej brez britanske premierke Therese May.

Voditelji članic EU-ja (Slovenijo zastopa Cerar) so se lotili tudi razmer na Zahodnem Balkanu: v ospredju je boj proti nagibanju držav proti Moskvi – ki naj je ne bi omenjali – države regije naj bi na evropski poti spodbudili s stališčem, da so vrata v Unijo odprta, reforme, ki jih morajo za to izvesti, pa v interesu državljanov.

Merklova branila idejo o Evropi več hitrosti

Pred zasedanjem voditeljev EU-ja je nemška kanclerka Angela Merkel nagovorila bundestag in kot pomemben znak stabilnosti EU-ja izpostavila ravno vnovično izvolitev Donalda Tuska na čelo Unije. Pozvala je tudi k nadaljnji odprtosti EU-ja do sveta. "Četudi vidimo, da se v delih sveta širijo nacionalistični in protekcionistični ukrepi, se Evropa ne sme nikoli zapreti vase, osamiti in umakniti," je dejala in dodala, da mora Evropa svojo odprtost ohraniti tudi in predvsem v trgovinski politiki.

V nagovoru nemškemu parlamentu je med drugim branila svojo idejo o Evropi več hitrosti. "Naloge pred nami so prevelike, da bi v Evropi vedno lahko delovali le z najmanjšim skupnim imenovalcem," je dejala. Pomembno pri tem pa se ji zdi, da se ohrani odprtost za vse države članice in da se nihče ne izključuje. "Evropa več hitrosti vabi in ne izključuje," je še poudarila.

T. K. B., B. V.