Tuska podpirajo vse članice EU-ja, razen domovine Poljske

Kaczynski: Tusk nosi moralno odgovornost za smrt nekdadnjega predsednika

28. februar 2017 ob 15:24

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Čeprav predsednik Evropskega sveta Donald Tusk uživa široko podporo članic EU-ja, pa podaljšanju njegovega mandata odkrito nasprotujejo le na Poljskem.

Tusku se dveinpolletni mandat na čelu Evropskega sveta izteče konec maja, enkrat pa ga je mogoče podaljšati in nekdanji poljski premier je že izrazil pripravljenost, da funkcijo opravlja še en mandat.

A podaljšanju mandata še za dve leti in pol nasprotuje le Poljska, ki je že pozvala ostale članice Evropske unije, naj ne podprejo Tuska. Poljska premierka Beata Szydlo naj bi predlagala, da bi položaj predsednika Evropskega sveta zasedel poljski evroposlanec Jacek Saryusz-Wolski.

Najbolj srditi nasprotniki imenovanja za nov mandat so v taboru njegovega političnega tekmeca Jaroslawa Kaczynskega, ki je prepričan, da Tusk ni primeren za nadaljnje vodenje EU-ja, ker bi lahko vlada v Varšavi proti nekdanjemu premierju uvedla niz preiskav v zvezi njegovim ravnanjem med vodenjem poljske vlade.

"Tusk krši temeljne pravice EU-ja"

Kot je na novinarski konferenci poudaril Kaczynski, ki je na čelu vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), Tusk nikakor ne more računati na podporo Poljske za nov mandat. "Donald Tusk je politik, ki krši temeljne pravice EU-ja," je dejal na novinarski konferenci v Varšavi in ob tem namignil, da bi Poljska lahko celo glasovala proti kandidaturi Tuska.

Kaczynski meni, da je Tusk moralno odgovoren za smrt njegovega brata dvojčka, nekdanjega predsednika države Lecha Kaczcynskega, ki je umrl v letalski nesreči v Rusiji v času, ko je bil Tusk poljski premier.

Predlog poljske premierke, da bi Evropski svet poslej vodil Saryusz-Wolski, si po pisanju Financial Timesa lahko obeta le podporo Madžarske, medtem ko Tusk po drugi strani uživa široko podporo ostalih članic.

Odločitev o podaljšanju Tuskovega mandata oziroma o novem predsedniku Evropskega sveta morajo sprejeti voditelji članic EU-ja. Ker je do konca maja predviden le še en vrh 9. in 10. marca, je pričakovati, da bodo o tem odločili takrat.

Pred volitvami novega predsednika Evropskega parlamenta so nekateri, v glavnem evropski socialdemokrati, opozarjali, da bi v primeru izvolitve Antonia Tajanija za predsednika parlamenta tri ključne najvišje položaje v institucijah EU zasedali konservativci.

Predsedniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Evropskega sveta - Tajani, Jean-Claude Juncker in Tusk - namreč vsi prihajajo iz vrst evropske desne sredine. Tudi Saryusz-Wolski je tako kot sedanji voditelji unije iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP).

Položaj "stalnega" predsednika Evropskega sveta je uvedla lizbonska pogodba leta 2009 s ciljem zagotovitve kontinuitete vodenja pri oblikovanju evropskih politik. Do takrat je razprave vrha usmerjal voditelj države, ki pol leta predseduje Svetu EU-ja.

G. V.