Poljski evroposlanec bo kaznovan zaradi izjave, da so ženske "manj inteligentne"

Poslancu je bilo izrečena do zdaj najstrožja kazen

14. marec 2017 ob 16:13

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropski poslanec iz Poljske Janusz Korwin-Mikke bo kaznovan zaradi izjav o ženskah, ki bi morale po njegovem prepričanju zaslužiti manj kot moški, ker so "šibkejše, manjše in manj inteligentne".

Poljskega evroposlanca je doletela do zdaj najstrožja kazen, je sporočil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. 74-letnemu samostojnemu poslancu bodo tako zasegli dnevnice za trideset dni, kar znese 9.210 evrov, deset dni se ne bo smel udeleževati parlamentarnih dejavnosti in leto dni ne bo smel zastopati parlamenta.

Tajani je dejal, da je strogost kazni skladna z resnostjo dejanja, saj je izjava, izrečena na plenarnem zasedanju v razpravi o enakosti spolov, ki ji je predsedovala ženska, žaljiva do vseh žensk in izraža zaničevanje temeljnih vrednot.

Korwin-Mikke je španski kolegici Iratxe García-Perez namreč zabrusil, da morajo ženske zaslužiti manj kot moški, saj so "šibkejše, manjše in manj inteligentne". "Ali veste, koliko žensk je med najboljšo stoterico šahistov? Vam bom povedal: nobene," je še dodal.

"Takšnega obnašanja ne bom dovolil," je danes poudaril Tajani. Še posebej nedopustne so po njegovih besedah takšne izjave iz ust evropskega poslanca, ki bi moral z ustreznim dostojanstvom zastopati Evropejce in Evropejke.

Znan po nacističnih stališčih

Za skrajnega desničarja, ki vodi stranko Korwin, to sicer ni prva kazen zaradi podobnih izjav. Oktobra 2015 je bil kaznovan s 3.060 evri kazni in desetdnevno prepovedjo parlamentarnih dejavnosti zaradi rasističnih komentarjev in relativizacije holokavsta. Korwin-Mikke je begunce označil za "človeške smeti" in dvignil roko v nacistični pozdrav ter svoje mnenje argumentiral ob uporabi nacističnega slogana "en narod, en rajh, en voditelj".

B. V.