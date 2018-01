Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dozdajšnji finančni minister Portugalske, Mario Centeno, je novi vodja evrske skupine. Foto: EPA Centenov predhodnik Jeroem Dijsselbloem "Ronaldu evrske skupine" predaja posle. Foto: EPA Sorodne novice Novi šef evroskupine "finančni Ronaldo" Mario Centeno Dodaj v

Portugalec Mario Centeno prevzel vodenje evrske skupine

Predhodniku se je zahvalil za trdno vodenje v kriznih časih

12. januar 2018 ob 15:28

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Nizozemec Jeroen Dijsselbloem je v Parizu vodenje evrske skupine predal nasledniku, portugalskemu finančnemu ministru Mariu Centenu, ki je ob prevzemu poslov poudaril, da je odgovornost skupine odgovoriti na pričakovanja državljanov v evrskem območju.

Nizozemec je štafeto Portugalcu za naslednji dve leti in pol predal na portugalskem veleposlaništvu v francoski prestolnici, imela pa sta tudi delovno srečanje, na katerem sta razpravljala o dnevnem redu evrske skupine v naslednjih mesecih.

Centeno je ob tem zagotovil, da je ob prevzemu položaja visoko motiviran. "Sedaj imamo enkratno priložnost za poglobitev denarne unije, s čimer bomo skupno valuto naredili bolj odporno za prihodnje krize. Naša odgovornost je odgovoriti in izpolniti pričakovanja naših državljanov," je zatrdil in zagotovil, da bo vložil vse napore v oblikovanje potrebnega soglasja med evrskimi državami za uresničitev tega cilja. Dijsselbloemu se je medtem zahvalil za "trdno vodenje v času, ko je bilo območje z evrom na velikih preizkušnjah".

Nizozemec je medtem ugotovil, da je evrsko območje v veliko boljšem stanju kot leta 2013, ko je prevzel funkcijo. "V vseh članicah spremljamo rast, brezposelnost upada, javne finance pa stojijo na trdnejših temeljih," je navedel in dodal, da so bili sprejeti tudi odločni ukrepi za utrditev denarne unije, še posebej skozi uresničevanje bančne unije. Nasledniku je želel vse najboljše pri njegovem delu. Prvo zasedanje evrske skupine pod Centenovim vodstvom bo 22. januarja.

Finančni ministri vodja izbrali decembra lani

Portugalca so finančni ministri držav v evrskem območju, med njimi slovenska ministrica Mateja Vraničar Erman, za svojega novega vodjo izbrali v začetku decembra lani. Za položaj novega šefa evrske skupine so se poleg Centena potegovali še Luksemburžan Pierre Gramegna, Slovak Peter Kažimir in Latvijka Dana Reizniece-Ozola.

Koga je med decembrskim glasovanjem podprla Slovenija, ni znano. So pa na finančnem ministrstvu po izvolitvi poudarili, da je Slovenija z izborom zelo zadovoljna - tako zaradi same izbire kot tudi zaradi poteka izbire, ki je potrdil enotnost evrske skupine.

Sestanki evrske skupine enkrat na mesec

Evrska skupina je neformalno telo, ki se v trenutnih nekriznih časih sestaja enkrat na mesec, dan pred zasedanjem vseh finančnih ministrov EU-ja, v času minule krize pa je bila njena vloga še vidnejša. Za položaj lahko kandidira le finančni minister članice evrskega območja.

Prvi sestanek evrske skupine je bil junija 1998 v Luksemburgu. Prvi, dolgoletni predsednik evrske skupine je bil Luksemburžan Jean-Claude Juncker, ki je zdaj predsednik Evropske komisije. Januarja 2013 je Junckerja za dva mandata nasledil Dijsselbloem, ki zdaj po izjemno slabem rezultatu njegove stranke na parlamentarnih volitvah ni več niti nizozemski finančni minister.

"Ronaldo evrske skupine"

Centeno, ki ga je nemški finančni minister Wolfgang Schäuble enkrat označil za "Ronalda evrske skupine" je bil izbranec evropske socialdemokratske družine, ki je zahtevala ta položaj z argumentom, da člani evropske desne sredine zasedajo vse tri ključne predsedniške položaje v osrednjih institucijah EU-ja. Izbira naj bi odražala tudi zadovoljstvo evrske skupine z dobrimi finančnimi in gospodarskimi rezultati Portugalske, ki je pred leti potrebovala finančno pomoč, a potem vestno izpolnjevala zahteve upnikov.

