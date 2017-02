Poslanci potrdili: V boj proti terorizmu s skupno evropsko zakonodajo

18 mesecev za prenos direktive v zakonodaje članic

16. februar 2017 ob 14:02

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropski parlament je potrdil novo protiteroristično zakonodajo, ki med drugim kriminalizira priprave na teroristične napade, spodbujanje k terorizmu in krepi izmenjavo podatkov ter sodelovanje varnostnih služb.

Za besedilo, glede katerega sta se Evropski parlament in Svet EU-ja neformalno dogovorila novembra lani, je glasovalo 498 evroposlancev, 114 jih je bilo proti, 29 vzdržanih, piše na spletni strani parlamenta. Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je med razpravo poudaril, da je pomembno, da v vseh državah članicah Unije veljajo in se uporabljajo enaka osnovna pravila.

Države članice bodo morale nova pravila v svojo zakonodajo prenesti najpozneje v 18 mesecih po objavi v uradnem listu EU-ja. Direktiva ne bo veljala za Veliko Britanijo in Irsko, ki pa lahko obvestita Evropsko komisijo, da bi se ji pridružili, in za Dansko.

Kriminaliziranje priprave za napad, novačenja ...

Direktiva med drugim kriminalizira pripravljalne dejavnosti za napad, kot so potovanje v tujino z namenom vstopa v teroristično organizacijo in vrnitve v EU, novačenje za terorizem, usposabljanje za napade, javno spodbujanje terorizma ter neposredno ali posredno zagovarjanje terorizma. Po novi zakonodaji bo kaznivo tudi potovanje znotraj EU-ja s ciljem terorizma.

Nova pravila tudi opredeljujejo zaščito žrtev terorizma in predvidevajo takojšno pomoč žrtvam napadov in njihovim družinam. Države članice bodo tudi obvezane izmenjevati informacije o kazenskih postopkih za preprečevanje morebitnih napadov ali v pomoč drugim preiskavam in postopkom.

Evropski poslanci so o novi protiteroristični zakonodaji razpravljali v sredo. "Napadalce moramo ustaviti, preden izvedejo napade, namesto da izražamo obžalovanje, potem ko se napadi zgodijo," je poudarila poročevalka za protiteroristično zakonodajo Monika Hohlmeier (EPP). Po njeni oceni so v novi zakonodaji dosegli ravnotežje med krepitvijo varnosti in spoštovanjem človekovih pravic.

Tudi nova pravila o nadzoru na mejah

Evropski parlament je tudi potrdil nova pravila za okrepitev nadzora na zunanjih mejah Unije z namenom izboljšanja notranje varnosti v EU-ju. V skladu z novo zakonodajo bodo tako državljanom EU-ja kot državljanom tretjih držav ob vstopu v Unijo ali izstopu iz nje sistematično pregledali dokumente. Uredba bo začela veljati dvajset dni po objavi v uradnem listu EU-ja.

"Z zavarovanjem naših zunanjih meja vzpostavimo močan ščit pred terorizmom v Evropi in zavarujemo pravico do življenja," je poudarila poročevalka, romunska poslanka Monica Macovei.

T. K. B.