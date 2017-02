Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Evropska unija je trenutno v postopku zaključevanja in uveljavljanja petih trgovinskih sporazumov, med katerimi je najbolj v ospredju sporazum s Kanado CETA. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S kom in pod kakšnimi pogoji želimo trgovati?

Druga oddaja drugega kroga

15. februar 2017 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Evropska unija vstopa v različna pogajanja o sklenitvi trgovinskih sporazumov z željo po krepitvi notranje ekonomije in ustvarjanju novih delovnih mest.

To naj bi ti sporazumi zagotovili s tem, da Uniji omogočijo bolj konkurenčen vstop na nove trge, hkrati pa zagotavljajo tudi lažji dostop do surovin, ki jih podjetja potrebujejo za proizvodnjo svojih izdelkov. Hkrati naj bi to potrošnikom omogočili, da do izdelkov pridejo po nižjih cenah.

Trenutno je še vedno najbolj aktualen sporazum, ki ga EU želi podpisati z Združenimi državami Amerike, tako imenovani TTIP. Kljub temu, da je menjava med EU in ZDA že brez sporazuma vredna več kot 800 milijard evrov, so pogajanja iz več razlogov že nekajkrat zastala. Te zastoje lahko po besedah evropskih politikov pripišemo predvsem različnim varnostnim merilom, ki za pojav izdelka ali storitve veljajo na posameznem trgu, prav tako pa naj bi bila zaskrbljujoča netransparentnost, do katere prihaja na pogajanjih. EU na eni strani objavi večino dokumentov in pogajalskih izhodišč, ki jih zastopa, medtem ko ameriška stran deluje ravno nasprotno. Še posebej pomemben pri sprejemanju sporazuma TTIP pa je tudi pritisk evropske javnosti, ki si ne želi še večjega in lažjega vdora tujih multinacionalk na naš notranji trg. Evropska mreža Stop TTIP je do sedaj zbrala že več kot 2 milijona podpisov proti omenjenemu sporazumu.

Evropski poslanci se v svojih priporočilih zavzemajo, da naj sporazum o prosti trgovini med EU in ZDA bolj odpre ameriški trg podjetjem iz Unije, a ne na račun evropskih standardov. Za reševanje morebitnih sporov med vlagatelji in državami pa predlagajo vzpostavitev novega preglednega sistema z javno imenovanimi sodniki, ki naj bi nadomestil zasebno arbitražo.

Po oddaji je na mobilni aplikaciji Gymnasnium.eu odprta debata o temi oddaje, ki daje prostor tudi drugim mladim, da povedo svoja razmišljanja in tako sooblikujejo javni diskurz o evropskih temah in politikah.

Svoja mnenja o prostotrgovinskih sporazumih bodo v sredini oddaji soočili dijaki Gimnazije Kranj in Gimnazije Jesenice, pridružila pa se nam bosta tudi slovenska evropska poslanca dr. Igor Šoltes in Franc Bogovič.

Aleš Ogrin, Nadia Petauer, Prvi program Radia Slovenija