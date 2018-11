Sistem kreditne oskrbe se na Koroškem v praksi izvaja že drugo leto. Foto: BoBo Dodaj v

Sistem kreditne oskrbe z odličnimi rezultati

16. november 2018 ob 19:31

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO

Na Koroškem deluje Lokacijsko akcijska skupina (LAS), v okviru katere so sklenili projekt "Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk".

"Namen projekta je na eni strani predvsem ponuditi možnost staremu človeku, da ta živi čim dlje v svojem domačem okolju, in pa krepitev socialne mreže ljudi, ki potrebujejo pomoč. Po drugi strani pa projekt ponuja tudi način vključevanja prostovoljcev, da nudijo pomoč ljudem, ki so pomoči potrebni," pojasnjuje Marjana Kamnik, ki je inovatorka na področju socialnega varstva in vodja medgeneracijskega centra Ravne.

Projekt deluje po t. i. sistemu kreditne oskrbe, kar pomeni, da aktivira ljudi, ki svoje sposobnosti in znanja prostovoljno prenašajo na druge. "S tem prostovoljci, ki se vključujejo v ta sistem, za koristno delo v medgeneracijskem centru pridobijo kreditno točko in jo bodo lahko koristili takrat, ko bodo sami postali odvisni od pomoči," pravi Marjana Kamnik.

"Prostovoljci so trenutno člani medgeneracijskega centra Ravne, sicer pa sam sistem vključuje mlade brez zaposlitve, ljudi z omejeno delovno zmožnostjo, starejše in predvsem ženske, ki so preobremenjene s pomočjo svojcev. To pa je skupina, ki je za nas zelo pomembna, saj se te gospe ne vključujejo kot prostovoljke, ampak jim predvsem pomagamo pri oskrbi domačih," pojasnjuje Marjana Kamnik.

Sistem kreditne oskrbe se na Koroškem v praksi izvaja že drugo leto, Kamnikova pa pravi, da so ga člani medgeneracijskega centra odlično sprejeli in da je vedno več želja za vključitev v sistem.

"Samo vrednost projekta je težko oceniti," pravi Marjana Kamnik, "saj so rezultati bistveno večji od dejanske finančne vrednosti projekta."

Projekt, financiran iz Lokalne akcijske skupine (LAS), torej iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je bil vreden 29.000 evrov, od tega je 20 odstotkov občinskih sredstev. "Vendar je učinek bistveno večji, saj smo vsaj 20 sorodnikov usposobili, da bodo skrbeli za svojce v domačem okolju, in če razmišljamo, da mogoče polovica teh ljudi ne bo potrebovala institucionalne oskrbe, potem si lahko hitro izračunamo, kakšen je prihranek finančno, predvsem pa v smislu kakovostnega življenja," je zatrdila Marjana Kamnik.

Od Gospodarske zbornice Slovenije, Območne enote Koroška, je Marjana Kamnik prejela tudi nagrado za inovacijo z naslovom Kreditna oskrba.

Nataša Godec, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus- boljše razumevanje Evrope