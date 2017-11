Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Enodnevni vrh poteka v Göteborgu. Foto: EPA Vrha se udeležuje tudi slovenski premier Cerar. Foto: Reuters Dodaj v

Socialni vrh EU-ja: "EU ni nič več in nič manj, kot so naši ljudje"

Prvi takšen vrh po 20 letih

17. november 2017 ob 10:29,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 12:30

Göteborg - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V Göteborgu prvič po 20 letih poteka Socialni vrh Evropske unije, na katerem voditelji držav članic razpravljajo o spodbujanju pravičnih delovnih mest in gospodarski rasti.

Vrh predstavlja poskus evropske politične elite, da se loti prave skrbi državljanov v boju s populisti in evroskeptiki za naklonjenost volivcev, a strokovnjaki opozarjajo, da za zagotovitev socialnih pravic potrebujemo več od visokoletečih političnih obljub. Vrha se v spremstvu ministrice za delo Anje Kopač Mrak udeležuje tudi slovenski premier Miro Cerar.

Z osredotočenostjo na družbene teme želi EU nasloviti prave skrbi ljudi. "Čas je, da se postavi ljudi na prvo mesto," je poudaril gostitelj vrha, švedski premier Stefan Löfven. To je po njegovih besedah "absolutno nujno za legitimnost EU-ja" in za povrnitev zaupanja ljudi, ki ga je močno omajala finančna kriza. "EU ni nič več in nič manj, kot so naši ljudje," je še izpostavil švedski premier. Osredotočenost na ljudi po njegovih besedah ni le moralno prava, temveč je tudi pametna, saj bo to spodbuda gospodarstvu. "Združeni stojimo, razdruženi pademo," je še dodal Löfven, ki je bil, preden je postal vodja švedskih socialdemokratov, vodja švedskega sindikata.

Sopobudnik socialnega vrha, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, je izpostavil, da je gostil prejšnji socialni vrh pred dvajsetimi leti v Luksemburgu in da voditelji niso spoštovali dogovora, da bo en tak vrh na leto. "Dvajset let smo potrebovali za izvedbo lastnih sklepov," je opozoril in zaželel Göteborgu več sreče, kot je je imel Luksemburg. Juncker je tako sam izpostavil problem visokoletečih političnih obljub, ki niso uresničene. Tudi tokratni socialni vrh se sooča s kritikami, da bo slišati le veliko lepih besed, ki ne bodo imele nikakršnega učinka, sploh glede na to, da so socialne teme v glavnem v rokah članic, torej EU nima veliko možnosti za vpliv nanje.

Predvidene so tri vzporedne razprave o dostopu do trga dela, o pravičnem zaposlovanju in delovnih razmerah ter o podpori tranziciji ob menjavi delovnih mest. Slovenski premier bo sodeloval v razpravi o pravičnem zaposlovanju.

Evropski steber socialnih pravic

V sklopu vrha bo podpisan dokument o evropskem stebru socialnih pravic, ki bo predstavljal politično zavezo držav članic za krepitev socialne dimenzije Unije. Ob kosilu pa bodo voditelji razpravljali tudi o vlogi izobraževanja in kulture pri izzivih socialnih razlik, digitalizacije, lažnih novic, populizma in ksenofobije.

Evropska komisarka za zaposlovanje Marianne Thyssen je po poročanju Radia Slovenija izjavila: "Danes pišemo novo poglavje socialne Unije. Razglasitev stebra je znak, da so na prvem mestu državljani Unije. Steber vključuje dvajset načel in pravic, na primer pravico do kakovostnega izobraževanja in ustreznih delovnih pogojev, enakost žensk in moških, pravico do poštenega plačila in tudi pravico do ustreznega minimalnega dohodka. Naš cilj je izboljšati vsakodnevno življenje posameznikov in zmanjšati razlike med Evropejci."

Vrh, na katerem manjka najvplivnejša evropska političarka, nemška kanclerka Angela Merkel, ki je zaradi koalicijskih pogajanj ostala v Berlinu, bo kljub temu "pomemben in simboličen socialni trenutek", poudarjajo v Evropski komisiji.

Politično priznanje pomena socialne Evrope je korak v pravo smer, a podpora projektu še ne pomeni njegove izvedbe; za zagotovitev evropskih socialnih pravic potrebujemo več od izjav, pa opozarja analitičarka bruseljskega think tanka EPC Claire Dheret.

A. P. J.