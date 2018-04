Sodišče v Nemčiji Puigdemonta pogojno izpustilo iz pripora

Ivo Vajgl v nemškem zaporu obiskal Carlesa Puigdemonta

5. april 2018 ob 11:27,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 20:20

Neumünster - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Sodišče v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein je nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta po plačilu 75.000 evrov varščine pogojno izpustilo iz pripora.

Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da lahko podlago za izročitev predstavlja samo zloraba javnih sredstev v povezavi s pripravo referenduma o neodvisnosti Katalonije. Obtožbe zlorabe sredstev pa ne zadostujejo za podaljšanje pripora. Na podlagi obtožb upora pa ga ne morejo izročiti, saj upor v nemški zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje.

Puigdemonta je v sredo v zaporu v Neumünstru na njegovo osebno željo obiskal Ivo Vajgl, evropski poslanec in vodja Platforme za dialog med EU-jem in Katalonijo.

Ob tem je dejal, da izrekanje zapornih kazni katalonskim političnim voditeljem ogroža evropsko demokracijo.

Vajgl kritičen do Madrida

"O tem se bo odločalo na zveznem ustavnem sodišču v Karlsrüheju. Tukaj je očitno šlo za tesno povezavo Rajoyeve vlade z vladajočimi v pokrajini Schleswig-Holstein. Ne verjamem in tudi predsednik Puigdemont ne verjame, da bi Nemčija lahko sprejela sklep o njegovi izročitvi," je na temo izročitve Španiji dejal Vajgl.

Vajgl je izredno kritičen do odziva španske vlade in nesolidarnosti evropskih vlad. "Dejstvo, da se grozi s kaznimi, kot je 40 let zapora, bolj spominja na srednjeveško inkvizicijo kot na demokratično parlamentarno državo," je opozoril.

Vajgl se je v Neumünstru srečal tudi s predsednikom katalonskega parlamenta in Puigdemontovo soprogo. Vajgl je o njej dejal: "Je pogumna ženska. Meni, da je poslanstvo, ki si ga je izbral njen soprog, pomembnejše od osebnega trpljenja."

Vajgl ob tem poziva k izpustitvi katalonskih političnih zapornikov in se zavzema za demokratični dialog med Barcelono in Madridom.

VIDEO Vajgl obiskal Puigdemonta

A. P. J., K. S., Helena Milinković