Stop birokraciji za zmanjšanje administrativnih ovir

Pobude lahko vsi, ki to želijo, oddajo vsak trenutek, 24 ur na dan, 365 dni na leto

20. januar 2018 ob 06:21

Maribor - MMC RTV SLO

Vsak dan se srečujemo z množico administrativnih ovir in zakonodajnih postopkov, ki nam lahko pošteno zapletejo življenje. Zato je vsaka izboljšava za zmanjšanje birokracije več kot dobrodošla. Projekt Stop birokraciji, ki je začel delovati že leta 2005, je v tem času uvedel veliko izboljšav in uspel prihraniti kar 365 mio. evrov tako državni upravi kot državljanom. Med izboljšavami, ki jih je projekt uspel doseči, je poenostavitev oddaje napovedi dohodnine, ki poteka avtomatsko, ukinitev dnevnega polaganja gotovine poslovnih subjektov in obvezna prijava v socialna zavarovanja preko elektronskega sistema eVem.

Projekt Stop birokraciji poteka pod vodstvom Ministrstva za javno upravo in je namenjen zmanjševanju zakonodajnih in administrativnih bremen, poenostavljanju postopkov – lajšanju življenja ljudi, državljanov in poslovnih subjektov. To pa prinese precejšnje stroškovno in časovno razbremenitev. Projekt poteka že od leta 2005, najprej je potekal pod imenom Odprava administrativnih ovir, šele kasneje je dobil ime Stop birokraciji, po katerem ga poznamo danes. Od leta 2009 do leta 2015, ko je bil sofinanciran s strani evropskih sredstev, je bil projekt zastavljen zelo na široko. V tem času so najprej pregledali veliko zakonodaje in ugotovili, kaj povzroča največja zakonodajna bremena. »Osredotočili smo se na 71 zakonov, 3500 podzakonskih aktov in ugotavljali, katera zakonodajna bremena bi lahko zmanjševali. Ugotovili smo, da nam izbrana zakonodaja povzroča kar za 1 milijardo in pol zakonodajnih bremen. Zato smo si zadali cilj, da bi ta bremena zmanjšali za četrtino, za 25 %. Ko smo naredili evalvacijo realiziranih ukrepov ob koncu obdobja, leta 2015, smo ugotovili, da smo ta cilj dosegli. To konkretno pomeni kar 365 mio. evrov prihranka tako zakonodajnim subjektom kot državljanom, « razlaga Slavko Patekar iz Urada za razvoj Ministrstva za upravo Republike Slovenije, ki vodi, koordinira in usklajuje izvajanje akcijskega programa ter skrbi, da nato izvedejo ukrepe, ki jih projekt Stop birokraciji uvede.

Največji poudarek je namenjen razbremenjevanju na področju okolja in prostora, na delovno pravnem področju, pri črpanju evropskih sredstev, na področju financ in tudi na področju gospodarstva. Projekt še vedno deluje in pobude lahko oddamo na spletnem portalu stopbirokraciji.si, kjer lahko najdemo informacije o dosežkih in dobrih praksah. A brez finančne pomoči Evropske unije pa tudi teh izboljšav ne bi bilo: »V letu 2009 – 2015 je bil proračun projekta vreden 1.700.000 evrov, od tega je bilo 85 % financiranih s strani EU. Zaradi tega smo se lahko sistematično in na široko lotili ugotavljanja zakonodajnih bremen in pregledali kar 14 področij. Če te pomoči ne bi bilo, bi se lahko lotili le 2 – 3 področij, « še dodaja Patekar.

Cilji novega razbremenjevanja so še vedno postavljeni visoko, na 18 milijonov evrov na leto. Pobude lahko vsi, ki to želijo, oddajo vsak trenutek, 24 ur na dan, 365 dni na leto. Dvosmerna komunikacija omogoča hiter odgovor iz nagovorjenih institucij, kar privede do učinkovite uresničitve zadanih pobud.

Darja Potočan, Radio Slovenia International - Radio Si / Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope