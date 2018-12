Theresa May: Glasovanje o dogovoru o brexitu bo tretji teden v januarju

Corbyn: Premierka je državo popeljala v nacionalno krizo

17. december 2018 ob 18:19,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 18:37

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Britanska premierka Theresa May je v parlamentu povedala, da bodo poslanci in poslanke o dogovoru o brexitu, glasovanje o tem je bilo na njeno pobudo prejšnji torek preloženo, glasovali tretji teden januarja.

Theresa May je pojasnila, da bo spodnji dom britanskega parlamenta razpravo o dogovoru o izstopu Velike Britanije iz Unije nadaljeval v tednu, ki se začne s sedmim januarjem. Teden pozneje pa bo še glasovanje, ki bi moralo potekati že pretekli torek, a ga je parlament na pobudo premierke preložil. Premierka je namreč vedela, da bi poslanci predlagani dogovor zavrnili.

Poslancem in poslankam je premierka predstavila tudi sklepe vrha EU-ja, ki se ga je udeležila prejšnji teden v Bruslju. Ob tem je konservativna premierka poudarila, da so ji voditelji preostalih 27 držav članic Evropske unije zagotovili, da varovalo, s katerim bi se izognili t. i. trdi meji na irskem otoku, ni past.

Voditelji so obljubili trdno odločenost, da se bodo poskušali izogniti uporabi spornega varovala, ki najbolj moti britanske poslance in poslanke. To v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU-ja in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko.

Theresa May je še dejala, da so na mizi njen dogovor, izstop iz Unije brez dogovora ali obstanek v EU-ju. Možnost izstopa brez dogovora so nekatera britanska podjetja označila za katastrofalno za peto največje gospodarstvo na svetu, poroča Reuters.

Vodja opozicijski laburistov Jeremy Corbyn je v parlamentu poudaril, da je dogovor nespremenjen in se tudi ne bo spremenil. "Parlament mora glasovati in razmisliti o realističnih alternativah," je dejal. Premierko je obtožil, da je "državo popeljala v nacionalno krizo", ni pa pozval k njeni odstavitvi.

B. V.