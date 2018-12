Britanci po brexitu: 7 evrov za prepustnico za potovanje po EU-ju

Veljala bi v prehodnem obdobju leta 2020

16. december 2018 ob 12:32

Bruselj,London - MMC RTV SLO

Britanci, ki bodo želeli po uveljavitvi brexita potovati po državah EU-ja, bodo morali plačati triletno prepustnico, za katero bodo odšteli sedem evrov.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja Natasha Bertaud, bodo morali britanski državljani po informacijah Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za potovanje po EU-ju plačati pristojbino za odpravo vizumske obveznosti, poroča portal Al Džazira. Iz tega bi bili izvzeti mlajši od 18 in starejši od 70 let.

Plačilo pristojbine bo veljala, le če bosta London in Bruselj dosegla dogovor pred 29. marcem naslednje leto, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU-ja. Če dogovora ne bo, kar se zdi vedno bolj mogoč scenarij, bodo britanski državljani za potovanje po državah EU-ja potrebovali vizume. Sistem ETIAS, ki bo začel veljati leta 2021, je namenjen izboljšanju varnosti v Evropi. Glede na dogovor o brexitu, pa bi ETIAS veljal za Združeno kraljestvo že po koncu prehodnega obdobja leta 2020.

EU bo lahko potnikom zavrnil vstop

Sistem ETIAS bo izvajal predhodno preverjanje potnikov iz držav zunaj EU-ja, ki lahko potujejo v Evropo brez vizumov. Trenutno je takšnih 61 držav. Potnikom iz teh držav lahko po potrebi tudi zavrnejo vstop. Sistem ETIAS bo podoben obstoječim sistemom, ki jih med drugim uporabljajo ZDA, Kanada in Avstralija.

Britanski državljani bi morali prepustnice plačati tudi za države, ki so del prostocarinske cone nadzora, kot so Norveška, Islandija, Švica in Lichtenstein, ki so del schengenskega območja.

K. Št.