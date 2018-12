Voditelji EU-ja: Sporazum o brexitu ni več stvar pogajanj

Opazovalci: Gre le za "diplomatsko kozmetiko"

14. december 2018 ob 08:51,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 09:06

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Voditelji Evropske unije so britanski premierki Theresi May jasno sporočili, da dogovor o brexitu "ni več na voljo za nova pogajanja", obljubili pa so ji, da se bodo poskušali izogniti uporabi spornega varovala za preprečitev trde meje na irskem otoku.

Evropski voditelji Mayevi niso dali velikih obljub. Foto: Reuters

Voditelji 27 članic so na vrhu EU-ja v Bruslju opredelili zagotovila, ki naj bi Mayevi pomagala doseči potrditev sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu. A predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je poudaril, da niso obljubili nobenih pravno zavezujočih sprememb. "Lahko dodamo pojasnila, a novih pogajanj ne bo," je ponovil Juncker. Z njim se strinjajo tudi drugi evropski voditelji.

Glasovanje o izstopnem sporazumu je sicer v britanskem parlamentu je predvideno v sredini januarja. Foto: Reuters

Voditelji sedemindvajseterice so tako sprejeli sklepe, v katerih so poudarili, da se o ločitvenem sporazumu, ki so ga potrdili novembra, ne bodo znova pogajali, in ponovili, da želijo vzpostaviti čim tesnejše prihodnje partnerstvo z Veliko Britanijo. Ob tem so zatrdili, da so pripravljeni začeti priprave na pogajanja o prihodnjem partnerstvu takoj po podpisu izstopnega sporazuma s ciljem, da se ta začnejo čim prej.

Irsko varovalo kot zavarovalna polica

Pričakovano so tudi poudarili, da je irsko varovalo zavarovalna polica za preprečitev trde meje na irskem otoku in zagotovitev integritete notranjega trga ter da si bo Unija prizadevala za nov sporazum, ki bi do konca leta 2020 zagotovil alternativno ureditev, tako da varovala ne bi bilo treba uporabiti. Če bi ga kljub temu morali uporabiti, pa bi veljalo začasno oziroma dokler ga ne nadomesti nov sporazum, ki bi preprečil trdo mejo. V tem primeru bi si Unija po najboljših močeh prizadevala, da se nov sporazum sklene čim prej, tako da bi varovalo veljalo le tako dolgo, kot bi bilo nujno potrebno, so še zatrdili v sklepih.

Obenem so voditelji pozvali k pospešitvi prizadevanj za vsesplošno pripravljenost na posledice britanskega izstopa, upoštevajoč vse možne izide. Juncker je ob tem napovedal, da bo Komisija prihodnjo sredo objavila vse informacije o pripravah na brexit brez dogovora.

Sprejeti sklepi so sicer šibkejši od prvotnega osnutka. Ne vključujejo na primer tega, da je EU pripravljen proučiti možnost dodatnih zagotovil. Sklepi tako potrjujejo napovedi evropskih diplomatskih virov, da lahko Mayeva od sedemindvajseterice v pomoč pri ratifikaciji ločitvenega sporazuma pričakuje le "diplomatsko kozmetiko".

Mayeva skuša zagotoviti glasove v parlamentu

Britanska premierka je voditelje na zasedanju sicer pozvala, naj ji zaupajo, da z zagotovili, za katera jih prosi, lahko doseže potrditev sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu. Opozorila jih je, da je nujno spremeniti mnenje, da je varovalo past, iz katere Britanija ne more pobegniti.

Juncker pa je tudi znova opozoril, da od Britancev pričakuje več jasnosti o tem, kaj sploh želijo glede prihodnjih odnosov. Poudaril je tudi, da britanske poslance težko razume, in izpostavil izjemno raznolikost mnenj v britanskem parlamentu.



A. P. J.