Timmermans: Poljska ni odgovorila na pomisleke EU-ja o reformi sodstva

Varšava zavrača vse kritike

31. avgust 2017 ob 17:52

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Poljska v odgovoru na pisni opomin Evropske komisije ni predstavila nobenih ukrepov, ki bi se nanašali na pomisleke glede pravosodne reforme, je na zasedanju Evropskega parlamenta dejal podpredsednik komisije Frans Timmermans.

Varšava je na začetku tedna v Bruselj poslala sporočilo, da zavrača vse kritike, zaradi česar je Timmermans Evropsko unijo in njene članice pozval k novim odzivom.

Evropska komisija je pravni postopek proti Poljski zaradi sporne pravosodne reforme sprožila 26. julija. Varšava je imela nato mesec dni časa za odgovor, v katerem bi morala Bruselj obvestiti o ukrepih, sprejetih za spremembe reform, ki po mnenju komisije spodkopavajo neodvisnost sodstva.

Vlada v Varšavi je na začetku tedna v Bruselj poslala zgolj sporočilo, da zavrača kritike. Poljsko zunanje ministrstvo je ob tem na svojih spletnih straneh objavilo sporočilo, da so pomisleki Evropske unije neutemeljeni in da spremembe poljske zakonodaje na področju pravosodja ustrezajo evropskim standardom.

Timmermans: Med argumenti ni konkretnih ukrepov

Timmermans je pred odborom Evropskega parlamenta za pravosodje dejal, da komisija podrobno preučuje poljske argumente, vendar v njih ni nobenih konkretnih ukrepov za naslavljanje problematike sodstva. "Ostajamo odprti za dialog in iskanje konstruktivnih rešitev, vendar moramo o novonastalem položaju razpravljati v Komisiji, s članicami in Evropskim parlamentom."

Poljski zunanji minister Witold Waszczykowski odgovarja, da je EU šel predaleč. "Timmermans je prestopil pravice mednarodnega uradnika, mednarodnega birokrata iz evropske institucije, in začel politično debato o političnih ukrepih proti Poljski," odziv ministra navaja poljska tiskovna agencija PAP. Dodal je, da upa, da se bo dialog z EU-jem kmalu lahko "vrnil k resnim težavam, ne samo k pravni zakonodaji na Poljskem".

Poljska kljub množičnim protestom v Varšavi, pozivom opozicije in podpori evropskih voditeljev stališču Unije svojih stališč ne spreminja.

Spolna diskriminacija in dvom o neodvisnosti

Komisijo v zakonu o splošnih sodiščih, ki je eden od štirih v sporni pravosodni reformi, najbolj skrbi diskriminacija po spolu. Zakon namreč za sodnice določa upokojitveno starost 60 let, za sodnike pa 65 let, kar je v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Bruselj v opominu izraža tudi zaskrbljenost ob dejstvu, da ima po zakonu poljski pravosodni minister možnost podaljšati mandat sodnikom, ki so že dosegli upokojitveno starost, pa tudi odstaviti ali imenovati predsednike splošnih sodišč. Komisija meni, da bo to zmanjšalo neodvisnost poljskih splošnih sodišč.

Poljska naj bi s pravosodno reformo kršila temelje evropskih demokratičnih vrednot. Timmermans je poljski vladi zagrozil tudi s t. i. jedrsko opcijo, z uporabo sedmega člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici.

PiS pod drobnogledom evropskih institucij

Poljska vladajoča Stranka zakon in pravičnost (PiS) je zaradi spodkopavanja demokratičnih načel že dalj časa pod drobnogledom EU-ja, tako zaradi nestrinjanja s kvotami za premestitev prebežnikov kot tudi zaradi sečnje v pragozdu Bialowieza.

Evropska komisija je ob postopku za zaščito pravne države proti Poljski sprožila tudi postopek zaradi kršitev pogodbe o Evropski uniji. V tem procesu se rok za odgovor izteče danes.

J. R.