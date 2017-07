Poljaki na ulicah: "Ne bomo dopustili, da nas izženejo iz EU-ja"

Reforma poljskega pravosodja sprožila veliko kritik

21. julij 2017 ob 10:38

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Na ulicah Varšave se je v četrtek zvečer zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti sporni reformi pravosodja, ki med drugim predvideva, da bo lahko pravosodni minister sam izbral predsednike vseh sodišč.

Po navedbah organizatorjev se je protestov pred predsedniško palačo udeležilo okoli 50.000 ljudi, policija pa trdi, da jih je bilo 14.000.

Zakon mora potrditi še senat

Poljaki so na ulice odšli nekaj ur po tem, ko je spodnji dom poljskega parlamenta potrdil sporni zakon, ki spreminja delovanje vrhovnega sodišča. V skladu z njim bo med drugim pravosodni minister izbiral kandidate sodišča. Zakon mora potrditi še senat, kjer ima tako kot v sejmu večino vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega. Podpisati ga mora tudi predsednik države Andrzej Duda. Protestniki so tako na ulicah pozvali Dudo, naj vloži veto na zakon.

Gre sicer za enega od spornih zakonov v okviru obsežnejše reforme poljskega pravosodja. V skladu z enim od zakonov, ki sta ga oba domova poljskega parlamenta potrdila že prejšnji teden, bodo vseh 25 članov sodnega sveta odslej imenovali v parlamentu. Drugi zakon, ki so ga potrdili prejšnji teden, pa predvideva, da bo lahko pravosodni minister imenoval predsednike vseh sodišč. Poleg tega bo lahko v šestih mesecih predsednika sodišča zamenjal brez navedbe razlogov.

"Ne bomo dopustili, da poteptajo evropske vrednote," je zbranim v Varšavi dejal vodja Poljske narodne stranke (PLS) Wladyslaw Kosniak-Kamysz. "Ne bomo dopustili, da nas izženejo iz Evropske unije," je dodal.

Protesti so potekali tudi v številnih drugih poljskih mestih, med drugim v Krakovu in Poznanu.

Premierka: "Ne pustimo se ustrahovati"

Poljska vlada trdi, da je reforma potrebna, da bi državne institucije lahko služile vsem Poljakom, ne le elitam, ki so po njenem jedro opozicije. "Ne bomo dopustili pritiska," je v posebnem televizijskem nagovoru Poljakom v četrtek zvečer dejala poljska premierka Beata Szydlo. "Ne bomo se pustili ustrahovati tistim, ki na Poljskem branijo interese elite," je še poudarila.

Opozorilo Evropske komisije

Evropska komisija je v sredo Varšavo posvarila, da je zelo blizu sprožitev 7. člena pogodbe EU, ki v skrajnem primeru sistemskih groženj pravni državi predvideva začasen odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Načrtovana pravosodna reforma "bistveno povečuje sistemsko grožnjo pravni državi", je izpostavil podpredsednik komisije Frans Timmermans. Poljska vlada je pripombe Evropske komisije označila za "prenagljene in neupravičene".

A. P. J.