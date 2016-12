Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Kakšna bo videti sodobna Evropa, je eno od vprašanj, ki je zaposlovalo mlade. Foto: Reuters VIDEO Evropski poslanec Milan Z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi mladi o varnostnih in obrambnih vprašanjih Evropske unije

Tretja tekmovalna oddaja

14. december 2016 ob 12:27,

zadnji poseg: 14. december 2016 ob 21:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Tretja tekmovalna oddaja Gymnasium.eu je prinesla razmislek o odnosu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike.

8. novembra državljani ZDA niso izvolili prve ženske predsednice, temveč predsednika, ki ga mnogi opisujejo kot nepredvidljivega, predvsem pa brez političnih izkušenj. Kako so se na izvolitev Donalda Trumpa, 45. ameriškega predsednika, odzvali evropski voditelji? Ali sestanek zunanjih ministrov evropske povezave po Trumpovi izvolitvi pomeni, da je čezatlantsko razmerje negotovo?

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da izvolitev Trumpa predstavlja tveganje za odnose med Evropsko unijo in ZDA. "Izvoljenega predsednika bomo morali poučiti, kaj je Evropa in kako deluje," ter dodal, da Američani po navadi nimajo nobenega interesa za Evropo.

Čeprav se EU in ZDA ne strinjajo o vseh zunanjepolitičnih vprašanjih, ostajata najpomembnejši in najzanesljivejši zaveznici. Njune zunanjepolitične vezi obstajajo že desetletja, kljub spremembam politične sestave in geostrateškim spremembam na obeh straneh. Bo tako tudi po izvolitvi Donalda Trumpa?

V preteklih mesecih je bilo slišati tudi o ideji skupne evropske vojske. Ali ima za to Evropa dovolj človeških in finančnih virov, predvsem pa, ali Evropa premore dovolj političnega konsenza, dogovora, kaj bi s to vojsko počela? Ali to pomeni, da bi kljub evropski vojski obstajala še zveza NATO, ki vključuje večino evropskih držav in v kateri velja 5. člen Washingtonskega sporazuma, ki ga je mogoče povzeti v kratki frazi "vsi za enega, eden za vse"? Kakšen je evropski odnos do varnosti Evrope?

Vloga Rusije

Evropska unija in ZDA že od začetka leta 2014 tesno sodelujejo pri uvajanju sankcij proti Rusiji zaradi njene vpletenosti v spopade v Ukrajini in zaradi priključitve ukrajinskih ozemelj. Prepoved uvoza blaga s Krima in iz Sevastopola bo veljala do junija prihodnje leto, gospodarske sankcije, usmerjene v izmenjave z Rusijo v določenih gospodarskih sektorjih, pa do konca prihodnjega januarja.

A tudi pri tem vprašanju Evropo skrbi Donald Trump in njegovo odkrito občudovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina? Kako bodo predsedniške volitve v najvplivnejši državi na svetu spremenile trikotnik odnosov med Evropo, ZDA in Rusijo?

Izvolitev Trumpa je dala zanos tudi skrajni desnici v nekaterih evropskih državah. Bodo o prihodnosti Evrope (in Evropske unije) odločale volitve ali evropske institucije, ki jim kronično primanjkuje enotnih in hitrih stališč? Kakšna bo videti sodobna Evropa?

V današnji oddaji smo razglasili zmagovalca oddaje o posledicah izstopa Velike Britanije iz EU-ja beguncih. V 2. krog tekmovanja se je uvrstila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, srednja poklicna in strokovna šola , ki se bo 1. februarja pomerila z ekipo Srednje trgovske šole Ljubljana .

, ki se bo 1. februarja pomerila z ekipo . Tema prihodnje oddaje je varnost na svetovnem spletu.

Spletna debata o odnosih med EU-ZDA nadaljuje na mobilni aplikaciji Gymnasium.eu (https://play.google.com/store/apps/details?id=si.rtvslo.gymnasium&hl=sl), kjer lahko tudi glasujete za šolo, ki vas je v radijski oddaji bolj prepričala.

.

O tem smo spregovorili z dijaki Šolskega centra Ljubljana, Gimnazije Antona Aškerca in dijaki Gimnazije Jesenice. Nocoj je bil z nami tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, debata pa se po končani tretji tekmovalni oddaji nadaljuje na spletni aplikaciji Gymnasium.eu - skupaj z dijaki Srednje trgovske šole Ljubljana, Srednje ekonomske in trgovske šole Šolskega centra Nova Gorica, Prometne šole Maribor, Srednje poklicne in strokovne šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Nadia Petauer, Prvi program Radia Slovenija