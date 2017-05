V letu 2018 "zadnji normalni" proračun EU-ja, nato vpliv brexita

Skoraj 60 milijard za kmete in razvoj podeželja

30. maj 2017 ob 17:34

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je predlagala, naj proračun EU-ja za leto 2018 znaša 145 milijard v plačilih in 161 milijard evrov v obveznostih. Poudarek je na delovnih mestih, naložbah, migracijah in varnosti.

Predlog proračuna EU-ja vedno vključuje znesek za obveznosti in za plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar. Predlagani znesek za plačila za 2018 je 8,1 odstotka višji od letošnjega, za obveznosti pa za 1,4 odstotka višji od letošnjega.

Kakšne bodo posledice izstopa VB?

"To je zadnji normalni proračun," je poudaril evropski komisar za proračun Günther Oettinger. V proračunu za leto 2019 bo namreč treba upoštevati finančne posledice izstopa Velike Britanije iz Unije. Brexit že zdaj vpliva na evropski proračun. Britanci trenutno ovirajo dogovor o vmesnem pregledu izvajanja večletnega proračuna, s katerim želi Unija povečati prožnost financiranja in ki je pomemben tudi za izvajanje proračuna za prihodnje leto.

Oettinger pričakuje, da bo dogovor o vmesnem pregledu mogoče doseči po britanskih volitvah, ki bodo 8. junija. Namen je, da je predlog proračuna za prihodnje leto sprejet skupaj z dogovorom o vmesnem pregledu. Predlog proračuna za prihodnje leto sicer temelji na predpostavki, da bo dogovor o vmesnem pregledu dosežen. Če ne bo, bodo ogroženi nekateri dodatno predvideni izdatki, na primer 700 milijonov evrov za pobudo za zaposlovanje mladih med letoma 2018 in 2020. Dodatna sredstva za zagotavljanje varnosti in soočanje z migracijami pa bi Komisija brez dogovora o vmesnem pregledu verjetno morala pokriti s sredstvi, predvidenimi za kmetijstvo, opozarjajo v Bruslju.

Naložbe, kmetijstvo, varnost, ...

S predlogom proračuna za prihodnje leto želi Evropska komisija zagotoviti pravo ravnovesje med tradicionalno nalogo spodbujanja rasti, naložb, zaposlovanja, kmetijske politike in raziskav ter novimi izzivi, kot sta varnost zunanje meje in obrambna politika. Predlog proračuna EU predvideva skoraj 55,4 milijarde evrov za strukturne in investicijske sklade za regije in države EU-ja ter skoraj 59,6 milijarde evrov za kmete in razvoj podeželja. Črpanje sredstev iz strukturnih in investicijskih skladov naj bi šele v prihodnjem letu doseglo pravi tempo, kar pojasnjuje 8,1-odstotno povišanje v primerjavi z letošnjimi plačili.

Komisija predlaga tudi dodatni dve milijardi evrov za evropski sklad za strateške naložbe (Efsi), za program Erasmus+ pa je predvidenih 2,3 milijarde evrov, kar je 9,5 odstotka več kot v proračunu za leto 2017. Za pobudo za zaposlovanje mladih, za katero je v letih 2017-2020 predvidenih dodatnih 1,2 milijarde evrov, je v proračunu za leto 2018 predvidenih 233 milijonov evrov, 500 milijonov evrov pa v spremembi proračuna za 2017. Mladi bodo dobili priložnosti tudi v evropski solidarnostni enoti, za katero Komisija predlaga 342 milijonov evrov v obdobju med letoma 2018 in 2020, od tega 89 milijonov evrov za leto 2018.

Rast sredstev za migracije

Za soočanje z migracijami in za zagotavljanje varnosti je predvidenih 4,1 milijarde evrov, s čimer bi se skupno financiranje EU-ja za ti področji v obdobju med letoma 2015 in 2018 povečalo na rekordnih 22 milijard evrov. Na voljo bodo tudi dodatna sredstva za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij zunaj Evrope.

Na področju varnosti bo financiranje osredotočeno na preventivne ukrepe v boju proti kriminalu, krepitev varnosti na zunanjih mejah EU-ja in boj proti terorizmu ter kibernetski grožnji. 90 milijonov evrov je predvidenih za skupne raziskave na področju obrambe.

A. P. J.