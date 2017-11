Voditelji EU-ja za mizo z vzhodnimi partnerji

Lukašenko zavrnil povabilo

24. november 2017 ob 08:18

Bruselj - MMC RTV SLO

Bruselj gosti peto zasedanje voditeljev Evropske unije in šesterice držav Vzhodnega partnerstva - Ukrajine, Gruzije, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije in Moldavije.

Osrednji temi zasedanja, ki naj ne bi prineslo odmevnejših odločitev, bosta politično in gospodarsko sodelovanje. Zasedanja se po napovedih ne bosta udeležila francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko, v Bruslju pa navkljub drugačnim napovedim pričakujejo tudi nemško kanclerko Angelo Merkel. Zasedanja se udeležuje tudi predsednik slovenske vlade Miro Cerar.

Tokratno zasedanje voditeljev Unije in Vzhodnega partnerstva poteka v vzdušju in mednarodnem okolju, ki je daleč od začetnega. Prvi sestanek pred osmimi leti je bil v okviru vojne v Gruziji leto pred tem namenjen krepitvi stabilnosti na območju ter političnih in gospodarskih odnosov.

Ves čas je bilo bolj ali manj jasno, da članstvo v Uniji ni končni cilj tega povezovanja, a je bilo slišati tudi drugačna mnenja in predvsem jasno izražene želje katere od bolj proevropskih vlad na Vzhodu.

Ne gre za izbiro med Rusijo in Zahodom

Vrhunec javnega zanimanja je partnerstvo doseglo v Vilni pred štirimi leti, ko je takratni predsednik Ukrajine Viktor Janukovič tik pred zdajci zavrnil podpis sporazuma o krepitvi odnosov z Unijo. Sledili so politični pretres v državi, destabilizacija Ukrajine, ruska priključitev Krima, spopadi na vzhodu Ukrajine.

Pred dvema letoma v Rigi je - tudi s prepoznanjem ruskega glasu in interesa - Vzhodno partnerstvo postalo okvir, ki za vsako od držav šesterice, upoštevaje Rusijo, ponuja svojevrstno logiko odnosa. Ukrajinsko krizo bodo pospravili pod preprogo, češ da srečanje ni namenjeno reševanju sporov - tudi možnosti članstva za Ukrajino naj ne bi omenjali.

V Bruslju so v zadnjih dneh poudarjali, da partnerstvo ne pomeni izbire med Rusijo in Zahodom ter da ni uperjeno proti Moskvi. Tokrat so voditelji Unije prvič na sestanek povabili tudi beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka, ki pa je vabilo zavrnil.

G. V., Matjaž Trošt, dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja