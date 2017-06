Vrh EU-ja sklenil dogovor o postopku selitve evropskih agencij iz Velike Britanije

Slovenija za sedeže agencij ne bo kandidirala

23. junij 2017 ob 07:48

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Voditelji 27 članic Evropske unije so se v Bruslju dogovorili o štiristopenjskem postopku za preselitev evropskih agencij za zdravila in banke iz Združenega kraljestva. Končna odločitev o novih sedežih naj bi bila znana novembra.

Dogovor o postopku s štirimi postajami zmanjšuje negotovost, ki jo je povzročila odločitev za brexit, je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Štiri stopnje postopka so: posredovanje ponudb zainteresiranih držav članic do julija, do konca septembra bo Evropska komisija ocenila ponudbe na podlagi dogovorjenih meril, na podlagi komisijine ocene bo oktobra sledila politična razprava, novembra pa bodo ministri odločili z glasovanjem.

EuObserver poroča, da so odločitev o novi lokaciji sedežev za okoli tisoč zaposlenih na agencijah sicer prestavili iz oktobra na november, saj naj bi za vse faze dogovora vendarle potrebovali nekoliko več časa.

Slovenija ne bo kandidirala

Slovenija za sedeža evropskih agencij za zdravila in banke, ki ju bodo zaradi brexita preselili iz Velike Britanije, ne bo kandidirala, so potrdili na Ministrstvu za zunanje zadeve. "Slovenija bi se za kandidaturo odločila v primeru, če bi ocenila, da lahko predstavi kredibilno kandidaturo z realnimi možnostmi za zmago," so pojasnili.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu izpostavljajo strinjanje med 27 članicami EU-ja, da je treba odločitev sprejeti čim prej in transparentno, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju kontinuitete dela obeh agencij.

Merila med drugim zahtevajo ustrezno pogostost letov

Merila med drugim predvidevajo dovolj velike in ustrezno opremljene pisarniške in konferenčne prostore, ustrezno pogostnost letalskih povezav, vključno z medcelinskimi destinacijami, ter zadostne hotelske in nastanitvene zmogljivosti za obiskovalce agencij.

Obenem bo morala gostiteljica agencij v skladu z merili zagotoviti zadostno število mest za otroke zaposlenih na šolah z mednarodnim programom.

Poleg teh meril bo pri odločanju ključna ocena o ugodnosti posamezne ponudbe, upoštevati pa je treba tudi prednost držav, ki še nimajo sedeža evropske agencije, so izpostavili na MZZ-ju.

Slovenska vlada se bo posvečala Acerju

Namesto kandidaturi za sedeža agencij za zdravila in banke bo tako slovenska vlada v naslednjem obdobju posebno pozornost namenjala predvsem širitvi in okrepitvi delovanja Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani, ki je z novo evropsko zakonodajo pridobila dodatne pristojnosti in naloge.

Odločitev o postopku za selitev agencij so sprejeli voditelji na zasedanju brez britanske premierke Therese May, ki je sicer pred tem na skupnem zasedanju poročala o stanju na Otoku.

J. R.