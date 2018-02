Vse več državljanov članic EU-ja odhaja iz Velike Britanije

Zvišuje se število prihodov iz neevropskih držav

22. februar 2018 ob 20:10

London - MMC RTV SLO

Iz Velike Britanije se je med septembrom 2016 in septembrom 2017 odselilo 130.000 državljanov držav članic Evropske unije, kar je največ v zadnjih desetih letih.

Hkrati se jih je v istem obdobju sicer priselilo občutno več, 220.000, a je neto razlika med prihodi in odhodi - 90.000 več se jih je priselilo kot odselilo - najnižja v zadnjih petih letih, kažejo podatki britanskega statističnega urada. Kot enega izmed mogočih razlogov za selitev statistični urad navaja brexit. Po besedah Nicole White, vodje oddelka za statistiko mednarodnih migracij, je proces selitev zelo kompleksen, nanj pa vplivajo številni dejavniki, poroča BBC.

V letih pred referendumom o brexitu se je v Veliko Britanijo priselilo od 240.000 do 280.000 tujih državljanov, od junija 2016 pa se število vsako četrtletje zmanjšuje. Na drugi strani se je začelo poviševati število državljanov EU-ja, ki odidejo iz države.

Statistika je tudi pokazala, da je med tistimi državljani iz drugih članic EU-ja, ki so se lani priselili v Veliko Britanijo, manj tistih, ki so prišli zaradi službe.

Povečuje pa se število državljanov držav zunaj EU-ja, ki prihajajo v državo. V enoletnem obdobju se je tako priselilo 285.000 ljudi, odselilo pa 80.000. Razlika med številom priseljenih in odseljenih je najvišja v zadnjih šestih letih.

In kako je z britanskimi državljani?

V enem letu se jih je odselilo 125.000, v domovino pa se jih je od drugod vrnilo 73.000, še poroča BBC. Cilj vlade je znižati število odhodov britanskih državljanov pod 100.000 na leto.

Britanska ministrica za priseljevanje Caroline Nokes je glede zadnjih statističnih podatkov dejala, da kažejo, da Velika Britanija še vedno privablja "najpametnejše in najboljše ljudi", še posebej pa je poudarila povečanje števila tujih študentov. "Smo država, ki je odprta za posel," je dejala in dodala, da si želijo dobre odnose z evropskimi sosedami, hkrati pa "potrebujejo vzdržen migracijski sistem". Podatki statističnega urada še kažejo, da so britanske oblasti leta 2017 azil ali druge oblike zaščite zagotovile nekaj manj kot 15.000 ljudem, med njimi jih je bilo 40 odstotkov mlajših od 18 let.

Podatki britanskega notranjega ministrstva pa kažejo, da je več kot podvojilo število državljanov iz držav članic EU-ja, ki živijo v Veliki Britaniji, ki so zaprosili za britansko državljanstvo. Leta 2016 jih je prošnjo vložilo 15.460, lani pa 38.528.

K. T.