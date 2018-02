Bo EU med prehodnim obdobjem Londonu lahko omejil dostop do skupnega trga?

Velika Britanija naj bi iz Unije izstopila marca 2019

7. februar 2018 ob 14:09

London,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Dogovor o prehodnem obdobju po izstopu Velike Britanije iz EU-ja bi lahko vključeval tudi poseben mehanizem, v skladu s katerim bi Londonu omejili dostop do skupnega evropskega trga, če ne bo spoštoval pravil o prehodnem obdobju.

Gre za vsebino danes objavljenega osnutka tega dogovora. Kritiki v Veliki Britaniji so to označili za "neumne grožnje".

Po izstopu Velike Britanije, predvidoma marca 2019, bo ta država ostala zavezana evropski zakonodaji, če bo želela do konca leta 2020, ko naj bi se izteklo prehodno obdobje, dostopati do skupnega evropskega trga. V tem času bo lahko o morebitnih sporih med Londonom in Brusljem odločalo sodišče EU-ja, vendar pa bi lahko sodišče odločitve sprejemalo tudi več let, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

EU v pet strani dolgem osnutku besedila dogovora o prehodnem obdobju medtem predlaga možnost, da bi Veliko Britanijo lahko kaznovali, če sodišče ne bo pravočasno sprejelo odločitve o morebitnem kršenju pravil, ki bodo veljala v prehodnem obdobju.

"Izstopni dogovor mora vključevati mehanizem, ki bo Uniji omogočal odvzem določenih koristi, ki jih ima Velika Britanija od sodelovanja na notranjem trgu, če sodišče EU-ja ne bo v primernem času razjasnilo zadeve," piše v dokumentu.

Te sankcije bi lahko med drugim vključevale ponovno uvedbo carin in carinskih pregledov, ki bi jih bila Velika Britanija kot del notranjega trga v času prehodnega obdobja sicer oproščena.

Zagovorniki brexita: To je skrajno sprevrženo

Zagovorniki izstopa Velike Britanije iz EU-ja med britanskimi poslanci so se na predlog besedila burno odzvali. Poudarili so, da bi bilo "skrajno sprevrženo", če bi EU uvedel carine na britanske dobrine, ko pa sta gospodarstvi EU-ja in Velike Britanije tako tesno povezani.

"To, da mora groziti s takšnimi neumnimi grožnjami, kaže, kako prestrašen je EU," je povedal vidnejši poslanec iz vrst konservativcev britanske premierke Therese May Bernard Jenkin.

Konservativec Jacob Rees-Mogg, ki bi lahko bil tudi nasprotnik premierke za vodenje stranke, pa je dejal, da se bo britanska vlada s tem "zelo težko" strinjala, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Britanska vlada: Gre le za usmeritve Bruslja

Sama britanska vlada ni potrdila, ali bo sprejela predlog EU-ja oziroma ali ima pripravljen načrt za morebitno blokado dostopa do enotnega trga. "To je osnutek dokumenta EU-ja, ki zgolj odraža njihove usmeritve," so sporočili z britanskega ministrstva, pristojnega za brexit.

V Bruslju sicer poteka nov krog izstopnih pogajanj med Londonom in Brusljem, na katerih govorijo o britanskem odhodu in prehodnem obdobju. O slednjem se želijo dogovoriti do konca marca, kar bi jim nato omogočilo pogovore o prihodnjih odnosih.

B. V.