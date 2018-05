Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 41 glasov Ocenite to novico! Zaev pravi, da obstaja konkreten predlog rešitve, ki bi lahko zadovoljil obe državi, a napoveduje dodatno razpravo tako v Makedoniji kot Grčiji. Foto: Reuters Gostitelj vrha je bolgarski premier Bojko Borisov. Foto: EPA V sredo zvečer so se voditelji na čelu s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem zbrali na neuradni večerji. Foto: Reuters VIDEO V Sofiji vrh EU-Zahodni Balkan Sorodne novice Tusk: Kdo potrebuje sovražnike ob prijateljih, kot je Trump? Dodaj v

Zaev: Sporazum z Grčijo glede imena bi lahko bil sklenjen pred junijskim vrhom EU-ja

Prvi dan vrha v senci težav z ZDA

17. maj 2018

zadnji poseg: 17. maj 2018 ob 15:05

Sofija - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Makedonski premier Zoran Zaev je dejal, da bi lahko sporazum med Skopjem in Atenami glede imena Makedonije sprejeli še pred junijskim vrhom EU-ja. Omenja rešitev, ki bi lahko bila sprejemljiva za obe državi.

"Razpravljali smo o specifični rešitvi spora o imenu, ki bi lahko bila sprejemljiva za obe strani, a v naših državah moramo imeti še nadaljnje razprave," je ob robu vrha EU-Zahodni Balkan v Sofiji dejal Zaev po pogovoru z grškim kolegom Aleksisom Ciprasom, poroča Reuters. Zaev je dejal, da bosta državi nadaljevali pogovore, "tudi če zamudimo junijski rok".

Grčija blokira proces pridruževanja Makedonije EU-ju in Natu zaradi nasprotovanja njenemu imenu, češ da nakazuje ozemeljske težnje sosede nad grško severno pokrajino s tem imenom.

Cerar: Odločno podpiram evropsko perspektivo regije

"V imenu Slovenije bom odločno podprl evroatlantsko, sploh pa evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, da se junija da zelena luč za pristopna pogajanja z Makedonijo in Albanijo," je medtem ob prihodu na vrh dejal slovenski premier v odstopu Miro Cerar.

Slovenija meni, da si Makedonija in Albanija zaslužita začetek pogajanj, je spomnil Cerar. Ob tem je poudaril, da je Zaev povedal, da sta s Ciprasom dosegla dogovor o imenu, ki bi bil lahko dokončen, ga pa morata potrditi še vsak v svoji državi. "Kot je bilo rečeno, je narejen veliki preboj na ravni dveh premierjev. Ta hip smo lahko optimistični, a počakajmo, kako bo po vrnitvi obeh premierjev v državo," je povedal Cerar ob robu vrha v Sofiji.

EU bo junija odločal o začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Za Makedonijo je največji problem spor z Grčijo glede imena, za Albanijo pa zaskrbljenost nekaterih članic s Francijo na čelu glede organiziranega kriminala v državi.

Slovenija je po Cerarjevih besedah na vsakem dogodku odločna zagovornica razvoja Zahodnega Balkana in njegove evropske perspektive, a prav tako poudarja, da mora vsaka država izpolniti pogoje za vstop v evroatlantske organizacije. Cerar je ob tem poudaril nujnost tesnejše povezanosti območja z Evropo. "Če ne bomo kmalu odprli vrat še bolj na stežaj, potem se zna zgoditi, da te države uberejo drugačno pot, da jih izgubimo, to pa ni v interesu nikogar, saj so del evropske družine," je opozoril v Sofiji.

Poudaril je tudi vprašanje varnosti - skupnega boja proti terorizmu in nezakonitim migracijam, ki se znova nekoliko stopnjujejo.

Povezovanje v regiji ter med regijo in EU-jem

V Sofiji poteka prvi vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana po 15 letih, na katerem se vse vrti okoli vse težavnejših odnosov med Unijo in ZDA zaradi spornih potez ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Balkanski vrh bo sicer osredotočen na povezovanje v regiji ter med regijo in EU-jem, širitvena vprašanja bodo na vrsti junija.

V Sofiji bodo po pričakovanjih odmevala sporočila o odprtih vprašanjih z ZDA, potem ko so voditelji v sredo na neuradni večerji razpravljali o odzivu Unije na ameriške odločitve o odstopu od iranskega jedrskega dogovora ter carinah na jeklo in aluminij. EU se trudi oblikovati enoten odziv in zavarovati gospodarske interese. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v sredo pred večerjo opozoril na pomen gospodarske, politične in vojaške enotnosti, da bo Evropa glavna igralka, ne kmet na svetovni šahovnici.

Tusk je ob tem ostro kritiziral "muhavost" ameriške administracije in dejal, da ni razlike med takšnimi prijatelji in sovražniki, a obenem izrazil hvaležnost ameriškemu predsedniku Trumpu, da se je Evropa znebila iluzij in dojela, da se lahko zanese samo nase in da mora biti ponosna nase.

Pet članic EU-ja Kosova še ni priznalo

"Zahodni Balkan moramo sprejeti in zanj skrbeti. Da, mnoge države niso pripravljene, a če jim ne bomo pomagali, se ne smemo pritoževati, če bo ameriški, ruski, turški, kitajski ali arabski vpliv močnejši od evropskega. Upam, da si bosta tokrat srbski in kosovski predsednik, Aleksandar Vučić in Hashim Thaci, v nasprotju s srečanjem v Skopju segla v roke in ljudem pokazala, da politične elite na Balkanu niso manj civilizirane od tistih v obeh Korejah," je dejal Bojko Borisov, premier predsedujoče Bolgarije. Za izboljšanje odnosov med Beogradom in Prištino je sicer malo možnosti, čeprav sta se omenjena predsednika v sredo na hitro sestala. Vprašanje Kosova deli tudi Unijo, saj pet članic te države še ni priznalo, je poročal Boštjan Anžin, dopisnik RTV Slovenija iz Beograda.

Na prvem vrhu EU-ja in Zahodnega Balkana po solunskem leta 2003 bodo predvidoma potrdili evropsko perspektivo regije, pri čemer pa se ni mogoče izogniti temu, da je tokrat zaznati precej manj navdušenja nad širitvijo kot pred 15 leti.

Načrt za zmanjšanje stroškov gostovanja v tujih mobilnih omrežjih

Vrh bo osredotočen na povezovanje v regiji ter regije z EU-jem, tako telekomunikacijske, prometne in energetske infrastrukture kot med ljudmi. Med konkretnimi pobudami, ki naj bi jih sprožil, je načrt za zmanjšanje stroškov gostovanja v tujih mobilnih omrežjih.

Ob robu vrha so predvideni tudi pogovori o sporu med Makedonijo in Grčijo glede imena, a preboja ni pričakovati. O širitvenih vprašanjih, konkretno o vprašanju začetka pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, bo EU odločal junija.

