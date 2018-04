Zagreb: Hrvaška z zavračanjem arbitražne odločitve ne krši prava EU-ja

Ustna obravnava bo 2. maja

17. april 2018 ob 12:28,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 14:33

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška vlada je po zaprti seji, na kateri je sprejela pisni odgovor na slovensko pritožbo Evropski komisiji glede arbitraže, sporočila, da je njen odgovor v skladu s pogodbo o delovanju v EU-ju.

Kot so pojasnili, bodo ponovili stališče, da Hrvaška z zavračanjem lanske odločitve arbitražnega sodišča o določitvi meje med Hrvaško in Slovenijo ne krši prava EU-ja.

Hrvaška bo argumentirano odgovorila na vse slovenske navedbe in predstavila stališče, da s svojim nesprejemanjem in neizvajanjem arbitražne sodbe ne krši prava EU-ja, so poudarili v sporočilu za STA in ponovili znano stališče, da je arbitražna sodba plod arbitražnega postopka, ki ga je Slovenija kompromitirala in mu odvzela verodostojnost.

"Naše stališče je jasno. Tu gre za vprašanje mednarodnega prava, nikakor pa ne evropskega," je dejala hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić.

Erjavec s potezo zadovoljen

Na potezo Zagreba se je že odzval zunanji minister (ki opravlja tekoče posle) Karl Erjavec, poroča Radio Slovenija. "Če odločba ne bi veljala, potem ne vem, zakaj, odgovarjajo Evropski komisiji. Ta odločba obstaja, Evropska komisija je povedala, da jo je treba spoštovati in implementirati."

"Zadovoljen sem, da je Hrvaška odgovorila. Mi bomo seveda dokazali, da zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe ne moremo izvrševati direktiv EU-ja," je dejal za Svet na Kanalu A.

Kot je ob tem ponovil, je popolnoma jasno, da leta 1991 meja med Slovenijo in Hrvaško ni bila določena, saj sicer ne bi bilo tega spora. "Izkazalo se je, da arbitražna razsodba obstaja, izkazalo se je, da je pismo, ki smo ga poslali Evropski komisiji, sprožilo pravni postopek," je dejal v odzivu na hrvaški odgovor. Zagotovil je, da je Slovenija pripravljena na ustno obravnavo, ki bo 2. maja v Bruslju. "Tu več ne gre za politično vprašanje, ampak gre za pravna vprašanja, tako bo ta sestanek potekal na ravni pravnih strokovnjakov," je še dejal.

Vsebina pisma zaupne narave

Evropska komisija je v povezavi s slovenskim pismom glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama za 2. maj predlagala ustno obravnavo, ki bo potekala na strokovni ravni in za zaprtimi vrati.

Vsebina slovenskega pisma za zdaj ostaja zaupne narave. Po nekaterih informacijah naj bi pismo vsebovalo popolnoma konkretne kršitve evropskega prava zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama, s tem pa tudi vse elemente tožbe. Hrvaška naj bi kršila načela pravne države ter schengenska in skupna ribiška pravila. Po neuradnih informacijah naj bi pismo z vsemi prilogami, med katerimi naj bi bili tudi zemljevidi, presegalo sto strani.

Komisija ima tri mesece časa po prejetju slovenskega pisma, da poda svoje mnenje, kar lahko pomeni, da ustna obravnava na začetku maja ne bo tudi edina. Slovenija namerava, ne glede na odziv komisije, primer po treh mesecih prepustiti sodišču EU-ja.

